„Spalten, spalten, spalten. Das ist Ihr Handwerk“: Aiwanger erhält für Foto massiven Gegenwind

Von: Katarina Amtmann

Aiwanger auf einem Volksfest 2022. Für einen Tweet zum Nürnberger Frühlingsfest 2023 erntete er Kritik (Archivbild). © IMAGO / Wolfgang Maria Weber

Mit einem Foto von der Volksfest-Eröffnung in Nürnberg stichelte Hubert Aiwanger gegen Klimaaktivisten. Dafür gab es auf Twitter viel Kritik.

Nürnberg - Am Samstag, 8. April, wurde das Nürnberger Frühlingsfest eröffnet. Das ließ sich auch Ministerpräsident Markus Söder (CSU) nicht entgehen, wie Fotos auf seinem Instagram-Account zeigen. Auch Hubert Aiwanger meldete sich zu Wort.

Nürnberger Frühlingsfest: Aiwanger stichelt gegen Klimaaktivisten

„Königinnen auf dem Nürnberger Volksfest. Das ist #Zukunft, nicht #LetzteGeneration. Wir müssen den positiv Denkenden mehr Aufmerksamkeit schenken“, schrieb er zu einem Foto und nutzte die Eröffnung des Nürnberger Volksfestes damit erneut, um gegen Klimaaktivisten zu sticheln.

„Kindergarten“: Aiwanger erhält nach Tweet heftigen Gegenwind

Die Reaktionen auf den Post fallen deutlich aus: „Hurra, Hoch lebe Königin Aiwanger. Aber im ernst, Bier- Weisswein- was auch immer Königinnen sind jetzt die Zukunft ?? Hubsi, hör mitm saufn auf“, meint jemand. „Hubsi-Style. Keine positive Nachricht, ohne in demselben Satz nochmal auszukeilen. Kindergarten“, kommentiert ein Mann den Aiwanger-Post. „Achso. Wusste gar nicht, dass positiv denken unseren Planeten rettet. Wieder was dazugelernt“, schreibt jemand ironisch.

„Spalten, spalten, spalten. Das ist Ihr Handwerk“: Heftige Kritik an Söder-Vize Aiwanger

„Beide sind Zukunft. Das ist mir alles zu sehr konstruiert, um billig beim Wähler zu punkten. Nicht ministrabel“, kritisiert jemand Aiwanger, der nicht nur Chef der Freien Wähler ist, sondern auch Bayerns Wirtschaftsminister und Söders Stellvertreter als Ministerpräsident. „Sie sind ein Meister darin, Äpfel mit Birnen zu vergleichen! Framing vom Feinsten. Mich erschreckt vor allem, dass es bislang Vertreter der rechten und linken Lager waren, die eine solche Rhetorik nötig haben und sich ihrer bedienen. Ein Jammer“, findet jemand und noch eine Person teilt gegen Aiwanger aus: „Spalten, spalten, spalten. Das ist Ihr Handwerk“.

„Es ist mir echt ein Rätsel, wie Sie Minister in einem Bundesland wie Bayern werden konnten. Oder man könnte meinen ihre Tweets sind Satire. Königinnen sind Zukunft.... Ich wünschte, ich hätte es nicht lesen müssen“, schreibt jemand. Menschen, die Aiwangers Tweet zu stimmen, findet man in den Kommentaren nur vereinzelt. (kam)

