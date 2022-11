„Hätten Sie doch Ihre Frau vorbeigeschickt“: Aiwanger sorgt mit Tweet für Diskussion

Von: Katarina Amtmann

Hubert Aiwanger löste auf Twitter erneut eine Diskussion aus (Symbolbild). © IMAGO / Rolf Poss

Hubert Aiwanger präsentiert sich auf Twitter desöfteren streitlustig. Nun löste er mit einem Foto erneut eine lange Diskussion aus.

München - Hubert Aiwanger ist Chef der Freien Wähler, Wirtschaftsminister im Freistaat sowie stellvertretender bayerischer Ministerpräsident. Auf Twitter zeigt er sich außerdem immer öfter diskussionsfreudig bis streitlustig. Für seine Reaktion auf einen Tweet gab es erst kürzlich heftige Kritik.

Auch sein Bashing der Grünen auf Twitter kam nicht gut an. „Ihr Grünen wollt doch zurück in die Steinzeit, ohne Industrie und Auto. Ich lebe in der Gegenwart und arbeite für die Zukunft, ihr wollt die Uhr zurückdrehen“, polterte der Freie-Wähler-Politiker da.

Aiwanger postet Foto auf Twitter: „Ein Haufen alter Männer, ohne eine einzige Frau“ - Minister reagiert

Am Samstag, 5. November, postete Aiwanger dann ein auf den ersten Blick harmloses Foto. „Hubertusfeier in Rottenburg. Jäger gemeinsam mit Landwirten, Waldbauern, Imkern, Fischern und vielen anderen Naturfreunden. Nachhaltige Nutzung im Kreislauf der Natur ist unser Leitfaden“, schrieb Söders Vize zu dem Bild, auf dem nur Männer zu sehen sind.

„Ein Haufen alter Männer, ohne eine einzige Frau! Warum überrascht mich das nicht?“ fragt ein Mann in den Kommentaren. „Weil Sie selbst ein Mann sind. Hätten Sie doch Ihre Frau vorbeigeschickt“, so die schnippische Antwort von Aiwanger. „Hättest ja deine mitnehmen können, Hubert“, kommt postwendend die Antwort eines weiteren Nutzers.

„Gibt es in Bayern keine Frauen?“ - Aiwanger-Foto löst Diskussion aus

„Gibt es in Bayern keine Frauen?“, fragt ein weiterer Twitterer. „Ich frage mich bei solchen Veranstaltungen schon lange nimmer, warum da keine Frauen drauf sind. Die haben ihre Mannsbilder längst abgeschrieben und nehmen die Zukunft selber in die Hand“, kommentiert jemand. „Respektable Frauenquote“, kommentiert eine Frau ironisch Aiwangers Foto. „Querschnitt der Gesellschaft“, schreibt ein Mann unter das Bild. „Sind Frauen in ihrem Klub verboten?“, fragt jemand und erhält direkt die Antwort einer Frau: „Vielleicht möchte da auch gar keine Frau dabei sein?“

Und ein weiterer Twitter-Nutzer scherzt: „Wow, mit welcher App wurde das Foto nachcoloriert? Man sieht kaum noch, dass es aus dem letzten Jahrhundert stammt.“

Das ist Hubert Aiwanger

Aiwanger antwortet auf Twitter-Kritik

„Ein Haufen ewig-gestrige Personen. Nicht mehr und nicht weniger“, kommentiert eine weitere Person. Doch das will Aiwanger nicht auf sich sitzen lassen: „Nein. Menschen, die in und mit der Natur aufgewachsen sind und wissen, was los ist. Keine naturfernen Menschen.“ Mittlerweile haben sich knapp 80 Kommentare unter dem Foto gesammelt. (kam)

