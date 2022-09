Einfach „ausgesetzt“: Balu landet im Tierheim und braucht neue Familie – mit starkem Durchsetzungsvermögen

Wer schenkt Jack Russel Balu ein neues Zuhause? © Tierheim Schwandorf

In der Nähe des Tierheims ausgesetzt: Tierschützer suchen für Hund Balu ein neues Zuhause. Ganz einfach ist der Vierbeiner allerdings nicht, er braucht eine „feste Hand“.

Schwandorf – Balu hatte es nicht leicht. Seine ehemaligen Besitzer haben ihn einfach in der Nähe des Tierheims Schwandorf ausgesetzt. Dort wartet er nun sehnsüchtig auf ein neues Zuhause. Die Tierschützer gaben jedoch zu Bedenken, dass man ein starkes Durchsetzungsvermögen bei dem Kleinen brauche.

Name: Balu Rasse: Jack Russel Geschlecht: Männlich, nicht kastriert Alter: 4 Jahre

Beim Tierheim „ausgesetzt“: Jack Russel mit starkem Willen braucht neue Familie

„Balu will absolut wissen, wer der Chef ist und versucht, seinen Willen zu bekommen“, heißt es im Vermittlungsaufruf des Tierheims. Daher sei Geduld bei den neuen Besitzern gefragt. Damit und mit einer „festen Hand“ sollte das aber in den Griff zu bekommen sein. Was allerdings klar ist: Balu ist kein Hund für Kinder, „auch wenn er recht klein ist.“

Der Vierbeiner wird daher nur in erfahrende Hände gegeben, am besten wäre es, wenn sich seine neue Familie bereits mit genau dieser Rasse auskenne (Jack Russel). „Ich würde mir so sehr ein liebevolles, geborgenes Zuhause wünschen“, schreiben die Tierschützer am Ende des Aufrufs. Wer Interesse hat, kann Balu während der Öffnungszeiten im Tierheim Schwandorf kennenlernen.

Öffnungszeiten Tierheim Schwandorf Mittwochs und Samstags:

in den Sommermonaten von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr,

in den Wintermonaten von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr

In der Oberpfalz warten noch mehr Hunde auf neue Familien

Im Amberger Tierheim gibt es auch einen Hund namens Balu, der auf ein neues Zuhause hofft. Er ist vor seinen Besitzern geflüchtet, war tagelang draußen unterwegs, bis er ins Tierheim kam. Auch das Hundemädel Tilda sitzt dort aktuell, nachdem ihre Besitzer sie einfach nicht mehr abgeholt haben. Ebenso Shi-Tz Fee, die es laut den Tierschützern allerdings „faustdick hinter den Ohren“ hat. (tkip)

