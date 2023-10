Verzweifelte Suche nach Pudel Pepe: „Er läuft gerne weit und hat große Ausdauer“

Von: Andreas Steppan

Teilen

Die Suche nach dem entlaufenen Hund Pepe bewegt das Internet. Er ist am Sonntag aus einem Garten in Bad Tölz abgehauen. Seither muss er weitere Strecken zurückgelegt haben.

Bad Tölz – Wo ist Pudel Pepe? Diese Frage bewegt seit Sonntag nicht nur die Familie, die den in Tölz entlaufenen Hund verzweifelt sucht, sondern auch viele andere Menschen, die den Suchaufruf im Internet und in den Sozialen Medien gesehen haben. Hinweise auf den Verbleib des Tiers gibt es immer wieder. Die lassen auf einen recht großen Bewegungsradius des Hundes schließen. Den Zeugenaussagen zufolge muss er bis nach Benediktbeuern gelaufen sein.

Rüde Pepe Suchdienstnummer: S2813873 Rasse: Kleinpudel Farbe: apricot Geburtsdatum: 04. April 2011 Besondere Kennzeichen: Rotes Halsband Tierart, Geschlecht: Hund, männlich Kennzeichnung: Tier trägt einen Transponder Verlustdatum: 01. Oktober 2023 Verlustort: Bad Tölz, Lenggrieser Straße

Pudel Pepe wird seit drei Tagen vermisst

„Der Hund wohnt eigentlich in Holzkirchen und war mit meiner Mutter zu Besuch in Tölz“, berichtet die Tölzerin Raphaela Hentrich. Hier sei Pepe am Sonntagmittag aus einem Garten an der Lenggrieser Straße entlaufen. Familie, Nachbarn und Freunde hätten zunächst die unmittelbare Umgebung abgesucht und gehofft, dass der hellbraune, schlanke Pudel vielleicht zurückkommen würde. Die Suchaktion brachte jedoch keinen Erfolg. Parallel veröffentlichte schon am Sonntag ein Facebook-Nutzer in in dem Sozialen Netzwerk, dass er einen herrenlosen Pudel im Bereich des Moraltverteilers gesehen hatte. Die Familie sah den Post zu dem Zeitpunkt aber noch nicht.

Seit Sonntag vermisst: Pudel Pepe. © privat

Der Pudel hatte sich offenbar mittlerweile auf eine etwas weitere Wanderschaft begeben. „Am Montag haben wir die Meldung bekommen, dass Pepe am Sonntagnachmittag in Wackersberg-Höfen gesehen wurde“, berichtet Raphaela Hentrich. Eine andere Frau will den Pudel ebenfalls am Sonntag in Wackersberg gesehen haben. Hentrich und ihre Helfer konzentrierten ihre Suche daraufhin am Montag auf diesen Bereich, hängten dort überall Zettel aus.

Hund muss von Bad Tölz bis nach Benediktbeuern gelaufen sein

„Außerdem haben wir Kontakt mit der K9-Tiersuche aufgenommen“, berichtet die Tölzerin. „Von dort haben wir den Hinweis bekommen, dass es sehr wichtig ist, dass fremde Menschen nicht versuchen sollen, Pepe einzufangen.“ Das würde das Tier nämlich nur unnötig verschrecken. So war es offenbar auch einige Male. Wann immer Passanten Pepe fangen wollen, lief er ängstlich davon. Besser sei es, wenn diejenigen Menschen, die dem Vierbeiner vertraut sind, an seinen Aufenthaltsort kämen und ihn dann mit Fressen anlocken.

(Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Dazu müssten Raphaela Hentrich und die Familie aber wissen, wo der Pudel ist. Auf eine Veröffentlichung bei Ebay-Kleinanzeigen hin erhielten sie am Montagabend den Hinweis, dass Pepe sich angeblich rund sechs Stunden lang auf einem einsam gelegenen Hof in Benediktbeuern aufgehalten haben soll. Doch auch von dort ergriff er die Flucht, als er eingefangen werden sollte.

Am Tag der Deutschen Einheit grasten die Suchenden nun den Bereich Benediktbeuern, Bichl, Penzberg und Bad Heilbrunn ab und verteilten dort Flyer.

Zuletzt wurde Pepe wieder in Bad Tölz gesichtet

Die aktuell letzten Hinweise auf „Pepe“: Am Montag will jemand den Pudel zwischen Arzbach und Schlegldorf gesehen haben. Nach einem Beitrag der „Redaktionsmaus“ in dieser Zeitung meldete sich am Dienstag auch eine Frau, die sagt, sie habe „Pepe“ am Montagabend vom Bichler Netto-Markt aus in Richtung Wald laufen gesehen. Eine andere Anruferin berichtete, der Pudel sei gegen 9.15 Uhr am Isarkai in Bad Tölz herumgelaufen.

Ist es Pepe überhaupt zuzutrauen, dass er auf vier Pfoten solche Strecken zurücklegt? „Ja“, sagt Raphaela Hentrich. „Er läuft gerne weit und hat eine große Ausdauer.“ Weggelaufen sei er aber bisher noch nie. „Vielleicht wollte er nach Hause nach Holzkirchen – aber hier in der Gegend kennt er sich nicht aus.“ Wovon Pepe sich ernährt, wo er schläft: Darüber lässt sich nur spekulieren. „Es wurde gesehen, wie er aus Pfützen trinkt“, sagt die Tölzerin.

Hinweise auf den Verbleib von Pepe bitte unter Telefon 0160/8030759.

(ast)

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.