Hund läuft Streifenwagen hinterher – Polizei nimmt Malteser-Dame „Coco“ bei sich auf

Von: Tanja Kipke

Malteser-Dame „Coco“ fühlt sich auf dem Polizeirevier pudelwohl. © Facebook Polizei Mittelfranken

In Erlangen büxte eine Malteser-Dame aus ihrem Garten aus. Sie tippelte einem Streifenwagen hinterher, der Beamte nahm sie kurzerhand mit, damit ihr nichts passiert.

Erlangen – Eine Hunde-Dame begab sich in Erlangen auf Wanderschaft. Sie hatte offensichtlich beschlossen, dass ihr der heimische Garten in Uttenreuth zu klein ist. Wie die Polizei Mittelfranken auf Facebook mitteilt, habe der Vierbeiner einen Streifenwagen ein Stück weit begleitet. „Um zu verhindern, dass die kleine Fellnase unter die Räder kommt, sammelte unser Kollege sie kurzerhand ein.“ Der Beamte brachte sie zur Dienststelle in Sicherheit.

Polizei nimmt Malteser-Dame „Coco“ bei sich auf – beim Abschied verabschiedet sie sich „gebührend“

Da die Hündin keinen Chip besaß und die Beamten auch keine Vermisstenmeldung vorliegen hatte, durfte der Vierbeiner bei den Beamten in der Dienststelle bleiben. Zur Freude einiger Mitarbeiter der Polizeiinspektion Erlangen. Durch einen Kollegen, der in Uttenreuth wohnt, konnte das Frauchen der Hundedame schließlich gefunden werden. Der Beamte hatte Zugang zu lokalen WhatsApp-Gruppen, wie die Polizei mitteilt.

Die Besitzerin konnte ihre „kleine Abenteurerin“ dann wieder in die Arme schließen. Die Malteser-Dame namens „Coco“ ging allerdings nicht, ohne sich vorher von allen anwesenden Polizisten noch einmal „gebührend“ verabschiedet zu haben. Im Netz sind die Facebook-Nutzer total begeistert von der Aktion der Polizei. Manche ärgern sich allerdings auch über die Besitzerin.

„Keinen Chip ... ich könnte im Strahl kotzen“: Facebook-Nutzer verärgert

„Eine wirklich tolle und herzliche Aktion“, schreibt ein Nutzer unter den Beitrag der Polizei. „So süß die kleine, danke für eure Hilfe“ und „ihr seid die besten“ ist ebenfalls zu lesen. Andere wundern sich, dass „Coco“ keinen Chip besitzt. „Kein Chip, wie geht das denn“, fragt sich einer. „Keinen Chip ... ich könnte im Strahl kotzen. Und dem Halter direkt ins Gesicht“, ärgert sich ein anderer darüber. In zahlreichen Bundesländern ist es Pflicht seinen Vierbeiner chippen zu lassen, in Bayern allerdings nicht. Der Chip dient vor allem dazu, den Besitzer des Hundes ausfindig machen zu können, wenn dieser verloren geht. (tkip)