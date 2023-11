Husky-Rettung auf der Autobahn: Polizei greift Streuner am Seitenstreifen auf

Von: Lisa Metzger

Für die Verkehrspolizei Erlangen war es ein Einsatz der anderen Art: Am Sonntag (29. Oktober) mussten sie einen entflohenen Vierbeiner auf der Autobahn einfangen.

Nürnberg – Großes Glück hatte ein vierbeiniger Ausreißer am Sonntag, 29. Oktober, in der Nähe der A3 bei Nürnberg. Wie die Polizei Mittelfranken auf ihrer Facebook-Seite berichtet, haben die Beamten am Sonntagnachmittag eine Meldung erhalten „über einen frei laufenden Hund in der Nähe der A3, im Bereich der Anschlussstelle Nürnberg Nord in Fahrtrichtung Würzburg.“ Daraufhin rückte die Verkehrspolizei Erlangen sofort aus.

Polizei sichert Autobahn, dann geht sie auf Hunde-Fang

Die Polizisten fanden schließlich einen Husky in der Nähe des Seitenstreifens. Zum Schutz der Autofahrer wurden vorübergehend auch Sicherheitsmaßnahmen ergriffen. „Man drosselte den Verkehr runter“, sagt Rüdiger Thiem von der Verkehrspolizei Erlangen auf Anfrage der Redaktion. Mit dem Streifenwagen seien die Autofahrer darauf hingewiesen worden, in dem entsprechenden Bereich langsamer zu fahren, sagt Thiem. Danach haben die Kollegen sich dem Hund gewidmet.

Ein entflohener Husky wurde nahe der A3 bei Nürnberg von der Verkehrspolizei am Sonntag, 29. Oktober, eingefangen. © Polizei Mittelfranken

Hund nahe A3 gefunden: Streuner entbüchst beim Spaziergang

Den Beamten gelang es, den Husky unverletzt vor Ort in Obhut zu nehmen. Im Anschluss konnten sie den Hund wieder in die Arme seiner erleichterten Besitzer zurückbringen. Denn wie sich herausgestellt hat, ist der Streuner auf einem Spaziergang im angrenzenden Waldstück entwischt. So endete dieses „kurze Abenteuer mit einem glücklichen Wiedersehen“, schreibt die Polizei in ihrem Facebook-Beitrag. Auch für die Verkehrspolizei ein Einsatz mit Happy End.

