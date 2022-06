470 Passagiere sitzen bei Nürnberg zwei Stunden in ICE fest – ohne Klimaanlage

Zug mit Oberleitung kollidiert

+ © IMAGO/Fotostand / K. Schmitt/Symbolbild Ein ICE steckte zwei Stunden nahe Forchheim fest – ohne Klimaanlage, bei über 25 Grad. © IMAGO/Fotostand / K. Schmitt/Symbolbild

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Thomas Eldersch schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Für knapp 500 Passagiere eines ICE ging es am Dienstagmittag weder vor noch zurück. Der Strom fiel aus. Die Fahrgäste saßen ohne Klimaanlage fest.

Forchheim – Bei den Temperaturen derzeit ist man für jeden gut gekühlten Raum oder etwas Schatten dankbar. Wohl dem, der eine Klimaanlage besitzt. Sollte das gute Stück allerdings ausfallen, kann es ganz schnell ganz heiß werden. Vor allem, wenn man mit 470 weiteren Menschen in einer abgeschlossenen Metallröhre festsitzt. Genau so erging es den Passagieren eines ICE bei Forchheim, etwa 35 Kilometer nördlich von Nürnberg.

ICE bleibt auf Strecke liegen – Zug rammt Oberleitung

Gegen 14.30 Uhr am Dienstag, 21. Juni, blieb der ICE mitten auf der Strecke liegen. Eigentlich war der Zug der Deutschen Bahn von Nürnberg aus in Richtung Hamburg unterwegs. Doch nahe Forchheim muss er wohl mit Teilen der Oberleitung kollidiert sein. Es soll einen lauten Knall gegeben haben. Der Strom war weg und der Zug bewegte sich keinen Millimeter mehr. Dazu fiel ohne Energieversorgung auch die Klimaanlage aus. Die 470 Passagiere saßen also fest und mussten ordentlich schwitzen.

Denn, gegen 14.30 Uhr zeigte das Thermometer in der Gegend bereits 26 Grad an. Der ICE heizte sich also ohne Klimaanlage ordentlich auf. Ein Fahrgast sprach auf Bild.de davon, dass es im Wagen rund 40 Grad hatte. Zu dieser Behauptung gab es jedoch keine Stellungnahme der Deutschen Bahn. Immerhin gab es für die Passagiere Getränke. Das Zugpersonal verteilte Wasser, hieß es weiter.

ICE ohne Strom: Fahrgäste müssen zwei Stunden in brütender Hitze ausharren

Rund zwei Stunden mussten die Passagiere ihrem Dasein fristen, bis endlich Hilfe kam. Diese hatte die Form einer Diesellok, schreibt die Bild. Der Zug zog den liegengebliebenen ICE in den Bahnhof Forchheim zurück, wo er gegen 16.45 Uhr ankam. Dort konnten die Reisenden endlich die heiße Metallröhre verlassen. Durch die Panne verzögerte sich auch der weitere Zugverkehr auf der Strecke Nürnberg-Bamberg. Es kam zu Zugausfällen. (tel)

Vor wenigen Tagen erging es 150 Passagieren eines Regionalzugs nahe Günzburg genauso. Der Zug blieb ebenfalls liegen und die Klimaanlage fiel aus. Hier lag die Außentemperatur sogar oberhalb der 30-Grad-Grenze.