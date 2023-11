„Ich glaub es hackt“: Comedian Aurel Mertz testet Breze aus Bayern – und kassiert dafür Ärger

Von: Leyla Yildiz

Drucken Teilen

Welche Breze ist die beste? Diese Frage hat sich Comedian Aurel Mertz gestellt und testet sich durch Deutschland. Nun hat er eine fränkische Breze probiert.

Nürnberg - Wer hat die Breze erfunden? Darüber ranken einige Legenden. Sie sagen nach, dass die Breze entweder in Schwaben oder in Bayern erfunden wurde. Ganz sicher lässt es sich allerdings nicht sagen, woher das Laugengebäck wirklich stammt. Fest steht nur, dass die Breze von Region zu Region sowie von Bäcker zu Bäcker unterschiedlich aussieht und schmeckt. Welche die ultimativ beste Breze ist, das hat sich Comedian Aurel Mertz gefragt und testet sich nun durch die Bäckereien Deutschlands.

Die Breze ist aus der deutschen Esskultur nicht wegzudenken. Welche die beste ist, testet Comedian Aurel Mertz. © APress/Bihlmayerfotografie/Imago/Merkur.de-Collage

Die Videos zu den Tests stellt er im Anschluss auf Instagram. Mittlerweile hat er 15 Brezen (Stand 24. November) probiert, zum Großteil in Berlin, da er dort wohnt – doch auch eine bayerische Breze hat es in den Test geschafft. Und zwar die von Brezen Kolb aus Nürnberg. Laut Mertz hätten seine Follower ihn auf die Bäckerei aufmerksam gemacht. Und gesagt, getan, er hat sich eine tiefgefroren nach Berlin mitbringen lassen. Zuhause hat er sie wieder aufgebacken und im Anschluss probiert.

Comedian testet Brezen: Auch eine bayerische Bäckerei hat es in den Test geschafft

Seine Kriterien für die ultimative Geschmacksprobe sind: Knusprigkeit, laugt die Breze gut und vor allem handelt es sich um eine bayerische oder schwäbische Breze. Der Unterschied bei den beiden liegt darin, dass die Arme bei der Schwaben-Version besonders dünn und knusprig sind und der Bauch dick. Der wiederum sollte einen Brezenmund besitzen, der zuvor mit einem Schnitt herbeigeführt wurde. Die bayerische Breze hingegen hat dickere Arme und einen gerissenen Mund.

(Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

Der gebürtige Schwabe beschreibt das Laugengebäck von Brezen Kolb als bayerische Breze. „Es ist alles gleich dick – die Ärmle und der Rumpf“, sagt er. Von der Beschaffenheit her sei sie ein bisschen zäh, was aber auch vielleicht an dem aufgetauten Zustand liegen könne. Dennoch ist sie „sehr kross und sehr braun. Das heißt, die Lauge hat gut reagiert“. Dafür vergibt Aurel Mertz 5,6 Punkte auf einer Skala bis 10. „Vielleicht schmeckt sie besser, wenn sie aufgetaut ist“, resümiert er.

Fränkische Breze im Test von Aurel Mertz: Follower reagieren auf Video

Seine Follower sind gespaltener Meinung und drücken das in den Kommentaren unter seinem Video aus. Einige geben Mertz recht. So schreibt etwa eine Userin: „Ich kann ebenfalls bestätigen: Kolb ist das Schlechteste, was man bei uns in Franken bekommt – selbst frisch am Morgen zäh wie Gummi. 2/10.“ Eine andere Dame meint: „Ich mag die Kolb Brezen üüüberhaupt nicht. Versteh gar nicht, warum die hier so beliebt sind.“

Doch es gibt auch echauffierte User. „Wow, da denkt man, dieses Jahr kann einen nix mehr erschüttern - und dann DAS!. 5,6 für die besten Brezen der Welt?! Ich glaub es hakt“, schreibt eine Followerin. „Du willst deine Kommentarspalte brennen sehen, oder?“, meint eine weitere Userin.

Brezen im Test: Geschmäcker der Menschen sind unterschiedlich

So oder so kommt es immer auf den Geschmack einer Person an. Manche mögen ihre Brezen knuspriger und manche eher weicher. Darum ist es gut, dass es in ganz Deutschland ganz viele Handwerksbäckereien gibt, die Tag für Tag die Menschen mit Brezen versorgen – und so die Vielfalt am Leben erhalten.

Zwei Frauen bewahren eine Familien-Bäckerei: Die Brezen-Schwestern von Aßling.

12 deftige Gerichte, die man sich in Bayern nicht entgehen lassen sollte Fotostrecke ansehen

Alle Nachrichten aus Nürnberg und Umgebung sowie aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.

Mehr News finden Sie in unserer brandneuen Merkur.de-App, jetzt im verbesserten Design mit mehr Personalisierungs-Funktionen. Direkt zum Download, mehr Informationen gibt es hier. Sie nutzen begeistert WhatsApp? Auch dort hält Sie Merkur.de ab sofort über einen neuen Whatsapp-Kanal auf dem Laufenden. Hier geht‘s direkt zum Kanal.