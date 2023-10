„Ihm fehlt es so ziemlich an allem“: Hund Pascha ist das Tierheim zu viel – Neues Zuhause gesucht

Von: Katarina Amtmann

Bereits seit Mai befindet sich Hund Pascha im Tierheim. Der Rüde kommt dort nicht zur Ruhe, die Situation bereitet ihm sehr viel Stress.

Nürnberg - Hund Pascha sucht ein Zuhause bei Menschen mit Malinois-Erfahrung. Das schreibt das Tierheim Nürnberg auf Facebook zu einem Foto des Vierbeiners.

Name Pascha Rasse Malinois Geschlecht männlich Alter 2 Jahre Kastriert nein Im Tierheim seit 26. Mai 2023

Hund Pascha sucht neues Zuhause - Ihm „fehlt es so ziemlich an allem“

„Dem 2-jährigen Rüden fehlt es so ziemlich an allem“, heißt es in dem Facebook-Post weiter. Grunderziehung, Leinenführigkeit, Impulskontrolle und Souveränität sind dem Hund fremd. Außerdem ist es Pascha im Tierheim einfach zu viel. „Die Artgenossen, der Trubel , die Unruhe und der Geräuschpegel bereiten ihm sehr viel Stress und er kommt überhaupt nicht zur Ruhe.“

Hund Pascha sucht ein neues Zuhause. © Tierheim Nürnberg

Wie das Tierheim weiter berichtet, reagiert Pascha bei Fremden anfangs aggressiv. „Das sind erstmal sehr viele negative Eigenschaften, aber er kann auch anders“, so das Tierheim. Bei vertrauten Personen ist der Vierbeiner nämlich verschmust und verspielt - und leckeren Keksen auch nicht abgeneigt. In ruhiger Umgebung lernt der Hund außerdem sehr schnell und hat beispielsweise das Maulkorbtraining in kürzester Zeit erledigt.

Tierheim Nürnberg sucht neues Zuhause für Hund Pascha

Schön wäre für ihn eine größere Wohnung oder Haus in ländlicher Umgebung, so das Tierheim. „Wir können uns einen ein 1-2 Personenhaushalt ohne Kinder sowie ohne andere Tiere und Artgenossen vorstellen. Es sollten aktive Menschen sein, die Spaß hätten mit Pascha zu arbeiten, ihn nicht nur körperlich sondern auch geistig auslasten können“, heißt es in dem Facebook-Beitrag abschließend. Wer Pascha ein Zuhause geben will, kann den Interessentenbogen des Tierheims ausfüllen.

Im Nürnberger Tierheim warten noch zahlreiche weitere Hunde auf eine neue Familie, wie beispielsweise Hunde-Oma Gimich. Auch der altdeutsche Hütehund Bronco (fünf Jahre alt) und Hund James, der aus Kostengründen abgegeben wurde, suchen noch ein Zuhause. (kam)

