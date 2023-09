Das „Restaurant des Jahres 2023“ steht fest – und es liegt in Franken: Doch die Qualität hat auch ihren Preis

Das Restaurant AURA** by Alexander Herrmann und Tobias Bätz darf sich über die prestigeträchtige Auszeichnung als Restaurant des Jahres 2023 des Magazins „Der Feinschmecker“ freuen. Und es liegt mitten in Franken. © Screenshot aura_anima_by_ahtb / Instagram

„Der Feinschmecker“ kürt jährlich unter anderem das Restaurant des Jahres. 2023 schaffte es ein Lokal mitten in Franken an die Spitze.

Wirsberg – Feier-Stimmung beim Restaurant AURA by Alexander Herrmann und Tobias Bätz in Wirsberg, Landkreis Kulmbach, mitten in Oberfranken: Das Lokal schnappte sich den prestigeträchtigen Preis als bestes Restaurant des Jahres 2023, gekürt vom Magazin „Der Feinschmecker“.

Preisgekröntes Gourmet-Essen mitten in Franken: AURA Restaurant gewinnt „Der Feinschmecker“-Preis

Jährlich vergibt das Magazin „Der Feinschmecker“ die Gastro Awards in verschiedenen Kategorien – unter anderem an den besten Koch, den Aufsteiger des Jahres und das beste Serviceteam. Eine der prestigeträchtigsten Auszeichnungen dabei ist natürlich das Restaurant des Jahres – ist die Konkurrenz in dieser Kategorie doch enorm hoch. Umso mehr freut es das Restaurant AURA by Alexander Herrmann und Tobias Bätz in Wirsberg, im Jahr 2023 ausgezeichnet worden zu sein.

Alexander Herrmann und Tobias Bätz, die gemeinsam das AURA führen, hätten dem Restaurant nicht nur einen neuen Namen gegeben – sie haben es auch neu erfunden, heißt es vonseiten des „Feinschmecker“ zur Auszeichnung. „Und das ist in jeder Hinsicht geglückt: kulinarisch, mit einem eigenen Foodscout, dem die vielen originär fränkischen Produkte (Lerchenöl, Nürnberger Urkohl) zu verdanken sind, und dem State-of-the-Art-Foodlab, in dem junge Köche fermentieren, pökeln und experimentieren“.

Doch nicht nur beim Essen selbst brilliert das fränkische Restaurant: Auch die Atmosphäre hinter den Kulissen wird hervorgehoben. Für die Mitarbeiter werden Fortbildungen angeboten, es gibt familienfreundliche Arbeitszeiten – dass es dem Service so gut geht würden so auch die Gäste spüren.

Inhaber freuen sich über Auszeichnung – Speisekarte zeigt hohe Qualität, aber auch hohen Preis

Auf Instagram meldeten sich die Inhaber natürlich wegen der erhaltenen Auszeichnung zu Wort, bedankten sich beim Magazin „Der Feinschmecker“ und hoben hervor, dass dies die Bestätigung dafür sei, auf dem „richtigen Weg in eine Gastronomie der Zukunft zu sein“.

Bekanntermaßen hat Qualität aber ihren Preis – das trifft auch auf das AURA zu. Das 6-Gänge-Menü auf der aktuellen Speisekarte, das unter anderem „8 Jahre altes Herefordrind“ und „Störfilet mit jungem Meerrettich-Miso geflämmt“ anbietet, kostet 219 Euro. Dafür stehen hinter den Kosten nun preislich ausgezeichnete Köche und eine mitarbeiterfreundliche Führung des Restaurants. (fhz)

