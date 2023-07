Dreiste Taschendiebe bei Ikea: Opfer berichtet – Polizei warnt eindringlich

Von: Josef Ametsbichler

Der Ikea-Markt in Brunnthal, Kreis München. Wurde hier etwa das A geklaut? - Nein. Das Archivfoto zeigt Instandhaltungsarbeiten. © mbe

Einer Kundin wird bei Ikea das Bargeld aus dem Geldbeutel gestohlen – es ist nicht der einzige Fall in Brunnthal bei München an dem Tag. Die Polizei kann Kunden nur warnen.

Brunnthal – Angelika Tristl freut sich sakrisch darauf, dass sie bald Oma wird. Um ihrem baldigen Enkerl etwas Gutes zu tun, war sie mit ihrer Tochter bei Ikea in Brunnthal (Kreis München), um einen Wickeltisch zu kaufen. „Ich habe mein Sparbuch geplündert“, so die Frau aus Moosach (Kreis Ebersberg) zur Redaktion. Ihre Tochter musste die Rechnung an der Ikea-Kasse trotzdem selbst bezahlen, berichtet sie. Ein Taschendieb habe ihr während des Einkaufsbummels durch die Hallen des Möbelriesen alles Bargeld aus dem Geldbeutel im Rucksack gestohlen.

Nicht genug Kameras? „Damit starb nun auch der kleinste Funke Hoffnung“

„Ich war so traurig und wütend zugleich“, schildert Tristl den Schock, als an der Kasse das ganze Bargeld gefehlt habe. Gleichzeitig mit ihr sei eine weitere Kundin am Infostand aufgetaucht, deren kompletter Geldbeutel verschwunden sei. Dass Ikea, bekannt für seine kuriosen schwedischen Möbelnamen, auch das Modell Langfingår im Sortiment hat, habe sie nicht kommen sehen.

„Ich wünschte, Ikea würde seine Kunden besser informieren und hätte an den Eingangstüren Hinweise angebracht, dann wäre ich naive Kundin ohne Rucksack Einkaufen gegangen“, so das Opfer weiter. Von den Mitarbeitern vor Ort habe es kein Bedauern und keine Entschuldigung gegeben. Nur den Satz: „Ich wünsche Ihnen trotzdem ein schönes Wochenende.“ Zudem habe es geheißen, nur der Kassenbereich sei videoüberwacht. „Damit starb nun auch der kleinste Funke Hoffnung, mein Geld wiederzubekommen“, ärgert sich Tristl.

Polizei bestätigt mehrere Fälle im Monat – und mahnt Kunden zu Aufmerksamkeit

Die Polizei kennt das Problem. „Das kommt immer wieder vor“, sagt Ottobrunns stellvertretender Polizeichef Robert Fritsch von der zuständigen Inspektion über Taschendiebstähle an Ikea-Kunden, die es mehrfach monatlich gebe. „Die Leute müssen selber ein bisschen schauen“, sagt der Polizist und warnt vor allem davor, Wertsachen im Einkaufswagen liegen zu lassen, das sei der häufigste Diebstahlsort. Man sei zwar mit dem Sicherheitsdienst des Möbelhauses in Kontakt, bei der Tat ertappt worden sei so ein Taschendieb aber noch nie.

Die Ikea-Pressestelle bestätigt die Zusammenarbeit mit der Polizei und spricht von Maßnahmen, um Diebstähle zu verhindern. Details nenne der Konzern dazu grundsätzlich nicht.

