Immobilienpreise in Oberbayern explodieren: Acht Regionen dominieren deutschlandweites Millionen-Ranking

Von: Lisa Metzger

Teilen

Ein Haus in Mittenwald – in der Region Garmisch-Partenkirchen sind die Immobilien-Kaufpreise in den letzten Jahren besonders stark gestiegen. © IMAGO/Rico Ködder

In den letzten fünf Jahren hat sich die Zahl der Immobilien mit Millionenwert in Deutschland mehr als verdoppelt. Das geht aus einer Erhebung der Online-Plattform ImmoScout24 hervor. Spitzenreiter ist Oberbayern.

München – Wer Eigentümer eines Hauses oder einer Wohnung ist, kann sich in der Regel glücklich schätzen. Denn wenn man mal von den teils hohen Erbschaftssteuern und Instandhaltungskosten absieht, ist Wohneigentum immer noch eine relativ stabile, finanzielle Absicherung. Und mitunter auch ein lohnendes Investment: Denn der Anstieg der Kaufpreise auf dem Immobilienmarkt in den vergangenen fünf Jahren hat viele Haus- und Wohnungsbesitzer sehr vermögend gemacht.

Seit dem ersten Halbjahr 2018 sind Häuser um mehr als 50 Prozent teurer geworden, Wohnungen sogar um rund 60 Prozent. Das geht aus einer Erhebung von der Online-Plattform ImmoScout24 hervor. Viele Immobilien erzielen inzwischen einen sechsstelligen Betrag oder mehr. Dadurch hat sich auch die Zahl der Immobilien-Millionäre von 2018 bis 2023 mehr als verdoppelt.

Oberbayern ist Spitzenreiter beim Millionen-Ranking: Von 10 Orten liegen 8 im Freistaat

Alles in allem haben die Eigentümer von Wohnungen gegenüber Hausbesitzern aber das Nachsehen. Denn laut ImmoScout24 stiegen besonders oft zweitere in den Immobilien-Millionärs-Himmel auf. Weniger überraschend dürfte es sein, wenn man sich die Verteilung im deutschen Raum ansieht: Lediglich zwei von zehn Orten unter der Top 10 liegen nicht in Oberbayern. Etwa der Kreis Nordfriesland, wo vor allem durch die Insel Sylt ein Viertel der Kaufangebote mittlerweile bei einer Million Euro liegen. Der einzige weitere Ort außerhalb Bayerns ist die baden-württembergische Stadt Baden-Baden: Dort machen die sechsstelligen Angebote rund 24 Prozent aus.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

Bayern bleibt also nach wie vor das teuerste Pflaster in Deutschland. Im ersten Halbjahr 2023 lag der Anteil der Millionen-Objekte, die auf dem Markt zum Verkauf standen, in folgenden Städten und Landkreisen wie folgt:

1. Landkreis Starnberg (61 Prozent)

2. Landkreis Miesbach (53 Prozent)

3. Landkreis München (38 Prozent)

4. Landkreis Garmisch-Partenkirchen (36 Prozent)

5. Bad Tölz-Wolfratshausen (34 Prozent)

6. Stadt München (31 Prozent)

7. Landkreis Ebersberg (30 Prozent)

8. Landkreis Nordfriesland (26 Prozent)

9. Landkreis Rosenheim (25 Prozent)

10. Stadt Baden-Baden (24 Prozent)

Im Zeitraum zwischen 2018 und 2023 hat den stärksten Preis-Zuwachs im Vergleich der Landkreis Garmisch-Partenkirchen hingelegt, mit einem Anstieg um 36 Prozent. Auch andere Landkreise wie etwa Starnberg sind unter Immobilien-Eigentümern offensichtlich beliebt – mit einem Anstieg an Millionen-Bauten um 11 Prozent schafft es diese Region auf Rang 3, vor dem Landkreis Miesbach.

Teuerste Stadt in Deutschland bleibt München

Die bayerische Landeshauptstadt hat viel zu bieten und das wissen auch Makler, Wohneigentümer und potenzielle Käufer. Seit Jahren steigen hier die Mieten und Kaufpreise ins Unermessliche, was vor allem Mietern und Wohnungssuchenden große Probleme bereitet. Allerdings scheint die Grenze des finanziell Zumutbaren bei vielen Menschen doch erreicht: Die Anzahl der Millionen-Objekte hat laut der Erhebung von ImmoScout24 in den letzten fünf Jahren abgenommen, wenn auch nur minimal – von 32 auf 31 Prozent.

Auch in Düsseldorf, Frankfurt und Stuttgart werden die Wohnungen und Häuser im Kaufpreis wieder günstiger, maximal jedoch um 4 Prozent. Spitzenreiter in der Teuerungsrate ist Berlin - jedoch bleibt die Hauptstadt mit einer Anzahl von lediglich 14 Prozent an Millionen-Bauten weit hinter der bayerischen Landeshauptstadt München zurück.

Alle News und Geschichten aus dem Freistaat sind auch auf unserer Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.