In 1700 Metern Höhe: 19-Jähriger verbringt mit Sommer-Schlafsack die Nacht im Wettersteingebirge

Von: Andreas Seiler

Im Bereich der Zugspitze, hier die Gipfelstation, verbrachte der 19-Jährige die Nacht. © Bayerische Zugspitzbahn/Matthias Fend

Abenteuerlust oder pure Leichtsinnigkeit? Die Aktion eines 19-Jährigen aus dem Raum Nürnberg rief jedenfalls am Wochenende die Polizei Garmisch-Partenkirchen auf den Plan.

Update vom 8. Mai, 7:26 Uhr: Der Fall sorgte für reichlich Aufmerksamkeit: Es war eine verrückte und noch dazu ziemlich gefährliche Idee, die ein 19-Jähriger aus dem Raum Nürnberg am Wochenende hatte. Wie berichtet, verbrachte er die Nacht auf Sonntag auf einem Schneefeld im Wettersteingebirge – bei Minustemperaturen und nur mit einem leichten Sommer-Schlafsack ausgestattet. Die Aktion stellte er auch noch per Livestream ins Internet, was die Polizei auf den Plan rief. Anfangs gingen die Beamten davon aus, dass sich der junge Mann im Gebiet der Zugspitze befand.



Nach einer genauen Auswertung des Video-Materials konnte der Übernachtungsort nun auf den Bereich zwischen den Bergstationen Kreuzeck und Osterfelder an der sogenannten Hochalm auf circa 1700 Metern Höhe eingegrenzt werden. Dies teilte gestern die Polizei in einem Nachtrag mit. Da sich dieser Standort in einem Landschaftsschutzgebiet befindet, wird momentan geprüft, ob eine Anzeige wegen einer Ordnungswidrigkeit erstattet wird.

Erstmeldung vom 7. Mai, 10:23 Uhr: Garmisch-Partenkirchen – Der junge Mann verbrachte nämlich mutmaßlich die Nacht auf Sonntag (7. Mai) auf einem Schneefeld an der Zugspitze – und zwar nur mit einem leichten Sommer-Schlafsack ausgestattet.

Das Ganze stellte er auch noch als Livestream ins Internet. Darauf wurden die Polizeibeamten aus dem Kreisort aufmerksam. Die Sorge war groß. Der 19-Jährige habe gezittert und bereits blaue Lippen gehabt, heißt es im Bericht der Inspektion. Die Beamten und Mitarbeiter der Integrierten Leitstellen verfolgten daher genau den besagten Livestream. Eine Such- und Rettungsaktion war dann jedoch doch nicht notwendig. Der 19-Jährige kam ohne Hilfe zurecht. Mittlerweile konnte er auch telefonisch erreicht werden und ist ins Tal zurückgekehrt, wie gestern die Polizei mitteilte. Allerdings wird geprüft, ob ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wird, da Einsatzkräfte gebunden wurden.



