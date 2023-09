In der Fußgängerzone übersehen – 58-Jähriger auf E-Bike überrollt Kind (3)

Von: Felix Herz

In der Schweinfurter Fußgängerzone ist es zu einem Unfall gekommen. Dabei hat ein 58-jähriger E-Bike-Fahrer ein dreijähriges Kind überrollt. (Symbolbild) © Fotostand / IMAGO

Ein Dreijähriger wird in Schweinfurt von einem E-Bike überrollt. Der Radfahrer hatte den Jungen in der Fußgängerzone übersehen.

Schweinfurt – In der Fußgängerzone im unterfränkischen Schweinfurt kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem E-Bike-Radfahrer und einem dreijährigen Jungen. Nach Angaben der Polizei vom Samstag, 16. September, stürzte der kleine Junge infolge des Aufpralls. Anschließend überrollte der 58-jährige Mann, der mit seinem E-Bike unterwegs war, den Jungen teilweise. Den Angaben der Polizei zufolge stürzte er anschließend noch selbst. Das Ganze hatte sich laut Polizei am Freitagnachmittag, 15. September, ereignet.

Zusammenstoß zwischen E-Bike-Fahrer und dreijährigem Kind: Beide im Krankenhaus

Der 58-jährige Radfahrer hatte den Jungen, so berichtet die Polizei, in der belebten Fußgängerzone nicht bemerkt. Der Dreijährige zog sich in Folge des Zusammenstoßes Beinverletzungen und leichte A b schürfungen zu. Weitere Umstände, wie genau es zu dem Zusammenstoß gekommen war, sind bislang nicht bekannt.

Kind und Radler im Krankenhaus – Anzeige gegen 58-Jährigen wegen fahrlässiger Körperverletzung

Das Kind sowie der E-Bike-Fahrer wurden zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Laut Polizeibericht wurde gegen den 58-Jährigen eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung im Zusammenhang mit einem Verkehrsunfall erstattet.

