„In der Realität daheim“: Ex-Elite-Soldat verbreitet im Prozess um verschwundene Waffen bizarre Theorien

Von: Stefan Aigner

Maximilian Eder (re.) mit seinem Rechtsanwalt Alois Fuggenthaler vor dem Verwaltungsgericht Regensburg. © Stefan Aigner

Ein Ex-Oberst, der wegen Terrorverdachts in U-Haft sitzt, klagte vor dem Verwaltungsgericht Regensburg. Es ging um verschwundene Waffen.

Regensburg – Ein paar Leute sind doch gekommen zur Verhandlung ins Verwaltungsgericht Regensburg. Maximilian Eder, Ex-Oberst der Bundeswehr, Mitbegründer des Kommandos Spezialkräfte und mittlerweile seit fast zehn Monaten wegen Terrorverdachts in U-Haft, hatte im Vorfeld über den Messenger-Dienst Telegram um Unterstützung gebeten.

Und etwa ein Dutzend Zuschauerinnen und Zuschauer hat den Weg ins Gerichtsgebäude gefunden, wo heute unter strengen Sicherheitsvorkehrungen verhandelt wird. Sie sind Fans des mutmaßlichen Verschwörers und definitiven Verschwörungsgläubigen, wie sich im Verlauf der Verhandlung herausstellt. Doch dazu später mehr.

Ex-Oberst Mitglied in mutmaßlicher Terrorgruppe?

Eder soll Mitglied im Führungsstab der „Patriotischen Union“ gewesen sein. Einer Gruppe um Heinrich XIII. Prinz Reuß, die es sich laut Generalbundesanwalt zum Ziel gesetzt hatte, „die bestehende staatliche Ordnung in Deutschland zu überwinden und durch eine eigene, bereits in Grundzügen ausgearbeitete Staatsform zu ersetzen“, kurz: die einen Umsturz geplant haben soll.

25 mutmaßliche Mitglieder und Unterstützer dieser „Patriotischen Union“ wurden Anfang Dezember 2022 festgenommen und warten seitdem in U-Haft auf ihren Prozess. Darunter der ehemalige Bundeswehroffizier aus dem Bayerischen Wald.

Ex-Oberst der Bundeswehr: Reichsbürger-Jargon und Verschwörungsglaube

Eder steht unter dringendem Verdacht, einer rechtsterroristischen Vereinigung aus der Reichsbürger- und QAnon-Szene anzugehören. Doch darum geht es heute vor dem Verwaltungsgericht Regensburg nicht. Hier ist Eder nicht Angeklagter, sondern Kläger.

Es geht um vier Waffen des Mittsechzigers, die Ende 2021 – schon lange vor der Reichsbürger-Razzia – verschwunden sind. Das Landratsamt Freyung-Grafenau hatte Eder damals die waffenrechtliche Erlaubnis entzogen. Wegen einer Trunkenheitsfahrt und Hinweisen auf sicherheitsgefährdende, demokratiefeindliche Bestrebungen. Unter anderem Auftritte bei Corona-Protesten, wo Eder Verschwörungserzählungen verbreitete, oder beim Hochwasser im Ahrtal, wo er sich als aktiver Bundeswehrsoldat ausgab.

Verschwundene Waffen: Ex-Oberst machte widersprüchliche Angaben

Doch mehrere Auskunftsersuchen des Landratsamts, wo denn die Waffen nun abgeblieben seien, beantworte der Ex-Oberst unzureichend und widersprüchlich. Die Behörde verhängte mehrere Zwangsgelder – insgesamt 54.000 Euro. Dagegen klagt Eder mit seinem Rechtsanwalt Alois Fuggenthaler.

Als ehemaliger Berufssoldat, der seinem Land über Jahrzehnte gedient habe und immer ordnungsgemäß mit Waffen umgegangen sei, habe er es „als demütigend und erniedrigend“ empfunden, wie der Staat mit ihm umgegangen sei, sagt Eder. Das Handeln des Landratsamts, ihm die Waffenerlaubnis zu entziehen, möge legal gewesen sein, aber auch „zutiefst ungerecht“.

Abschiedsritual? Ex-Oberst will Waffen in der Donau versenkt haben

Einer solchen Obrigkeit habe er sich nicht unterwerfen wollen. Anstatt die Waffen – wie gefordert – abzugeben, habe er sich deshalb entschieden, diese eigenständig zu entsorgen – „so, dass sie keinen Schaden anrichten“.

Bei einer Art Abschiedsritual, Eder spricht von „Exerzitien“, habe er sich zwischen Deggendorf und Hengersberg eine geeignete Stelle an der Donau gesucht, wo er einen Plastiksack mit den zerlegten Waffen versenkt habe. Bier, Glüh- und Rotwein habe er dazu getrunken, in Gedanken an seine Bundeswehrzeit vertieft.

Viel Alkohol und Corona-Protest: Ex-Oberst verstrickte sich in Verschwörungsideologie

Wo genau an der Donau er die Waffen versenkt habe, das wisse er nicht mehr, behauptet Eder. Denn damals, Ende 2021, habe er zum einen viel Alkohol getrunken. Zum anderen sei es eine Zeit gewesen, wo er „in wichtigeren Dingen gesteckt“ sei. Einem Kampf gegen die „satanisch-rituelle Pädophilie“, dem er sich verschrieben habe.

Was Eder dann beschreibt, zeichnet sein zunehmendes Abdriften in die Verschwörerszene nach, der er bis heute anhängt und an deren Erzählungen er bis heute glaubt. Angestachelt durch den Ex-Polizisten Karl Hilz, den er bei den Protesten gegen die Corona-Maßnahmen kennengelernt habe und der zu einem seiner besten Freunde geworden sei, habe er von diesem „satanisch-rituellen Missbrauch“ erfahren, berichtet Eder, während er mehrfach von Richter Andreas Fischer ermahnt wird, doch bei der Sache zu bleiben.

„Satanisch-rituelle Pädophilie“: Ex-Elite-Soldat verschuldet sich im Kampf gegen vermeintliche Täter

Karl Hilz, der Ende 2021 verstarb – „oder verstorben wurde“, man wisse das ja nie, meint Eder – war ein zentraler Akteur der Querdenker-Szene und Verbreiter von Verschwörungsmythen in Bayern. Der Ex-Polizist sprach mit Blick auf Corona von einer „Plandemie“, zog immer wieder Vergleiche mit der NS-Zeit. Und verbreitete eben auch die Thesen von der „satanisch-rituellen Pädophilie“.

Nach Gesprächen mit Hilz habe er eine sechsstellige Summe investiert, um den Kampf gegen diesen Kindesmissbrauch aufzunehmen, so Eder. Verschiedenen Personen habe er Handgeld bezahlt, damit sie ihm behilflich waren. Er habe Überwachungsgerätschaften – Kameras und Drohnen – angeschafft.

Seine Erfahrungen als KSK-Soldat bei der Jagd nach Kriegsverbrechern habe er nun für die Jagd nach Missbrauchstätern nutzen wollen. Dabei habe er sein Privatvermögen aufgebraucht, Kredite aufgenommen.

Ex-Elite-Soldat soll in Kindesentführung verstrickt sein

Das sei doch wichtig, meint Eder. Bei der katholischen Kirche, „der traditionellen Form des Kindesmissbrauchs“, habe es ja auch lang keiner geglaubt. Und deshalb habe er das getan, was eigentlich Aufgabe der Behörden gewesen wäre.

Unter anderem gilt Eder angesichts seines „Engagements“ den Ermittlungsbehörden auch als Beteiligter an einer Kindesentführung, war involviert in den angeblichen „Fall Nathalie“, einen vermeintlichen Missbrauchsfall, der mittlerweile als beispielhaft gilt für die Verschwörungserzählungen rund um „satanisch-rituelle Pädophilie“.

Verschwörungsglaube und Verhaftung brachten den finanziellen Ruin

Von da war es für Eder nur noch ein kleiner Schritt zur bizarren Welt von QAnon – unterirdische Geheimgefängnisse und Folterkeller für Kinder, mit Unterstützung von Politik, Kirchen und Behörden. Es ist eine Welt, an die Eder bis heute glaubt und über die er auch öffentlich bei den Corona-Protesten sprach.

Seine Verhaftung Ende 2022 war augenscheinlich nur noch das I-Tüpfelchen, das Eders finanziellen Ruin besiegelte. Denn zusätzlich zu dem Geld, das er im Zuge seines Verschwörungsglaubens ausgab und den Schulden, die er deshalb machte, wurde ihm nun auch noch seine Pension gekürzt.

Ex-Oberst behauptet: „Waffen waren für mich damals nicht wichtig.“

Er erzähle das, um klar zu machen, warum ihm das Thema Waffen damals nicht wichtig gewesen sei, sagt Eder. Deshalb habe er widersprüchliche Angaben gemacht oder einfach gesagt, er könne sich nicht erinnern. „Das hatte für mich keinen großen Stellenwert“, behauptet er.

Er habe sich damals in der „Hochzeit meiner Corona-Kritik“ befunden. Wegen des Todes von Karl Hilz und der Belastungen durch seine „Ermittlungen“ in Sachen Missbrauch habe er sehr viel Alkohol getrunken. Erst auf den Rat seines Anwalts hin habe er schließlich erzählt, wie es wirklich war.

Der Ex-Oberst und sein Publikum: Von „Aufgewachten“, „Eliten“ und der AfD

In einer Verhandlungspause und beim Warten auf das Urteil wird dann auf den Zuschauerplätzen, wo eher ältere Semester sitzen, viel geraunt und wissend genickt. Es wird darüber debattiert, ob es nun stimme, dass „die Eliten bessere Impfstoffe bekommen“ hätten während der Corona-Pandemie und ob der geimpfte Partner einen durch Berührung tatsächlich „krank machen“ könne. „Die AfD müsste mal vier Jahre an die Macht kommen, dann ginge es wieder aufwärts mit Deutschland“, ist ein stämmiger Mann mit Stirnglatze überzeugt.

„Ob die Journalisten es dieses Mal so schreiben werden, wie es wirklich ist?“, fragt eine Frau. Eher nicht antwortet jemand. Manche würden eben nie aufwachen. Aber zumindest habe Eder es hier mal alles zu Protokoll gegeben.

Verschwundene Waffen: Gericht glaubt Ex-Oberst nicht

Die vierte Kammer am Verwaltungsgericht Regensburg überzeugt Maximilian Eder mit seinen Ausführungen hingegen nicht. Es beurteilt die Bescheide des Landratsamts Freyung-Grafenau als rechtens und weist die Klagen des Ex-Soldaten im Wesentlichen ab. Als Besitzer von Waffen sei er nunmal auskunftspflichtig. Und er habe die Widersprüche in seinen Angaben auch im Zuge der Verhandlung nicht ausräumen können.

Ihm selbst sei das ohnehin „egal“, hatte Eder im Vorfeld der Urteilsverkündung erklärt. „Wenn Sie mich verurteilen wollen, dann machen Sie das ruhig.“

Trotz attestierter Wahnvorstellungen: „Ich bin in der Realität daheim.“

Er werde früh genug für sein Ableben sorgen, noch ehe etwas rechtskräftig werde, damit seine Frau zumindest die 60 Prozent Witwenpension erhalte, hatte der Niederbayer zuvor erklärt. Und obwohl ihm mehrere psychologische Untersuchungen Wahnvorstellungen attestiert hätten, ist Eder überzeugt: „Ich bin in der Realität daheim.“

Der Verbleib von Eders Waffen bleibt derweil weiter ungewiss.

