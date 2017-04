Münchner Wanderin stirbt bei 80-Meter-Sturz in den Königssee

Leiche am Ufer gefunden

+ © BRK BGL Die Rettungskräfte konnte nichts mehr für die Frau tun. © BRK BGL

St. Bartholomä - Was für ein Drama: Eine Münchnerin wanderte am Königssee und stürzte dann mehr als 80 Meter in die Tiefe. Ihre Leiche fand die Polizei im Wasser.