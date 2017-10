In Kreisverkehr: Fahrer wird von Traktor geschleudert und stirbt

Fürchterlicher Unfall: In einem Kreisverkehr ist ein 53-Jähriger von seinem Traktor geschleudert worden und dabei ums Leben gekommen.

Freudenberg - Wie die Polizei am Samstag in einem Kreisverkehr in Freudenberg (Landkreis Amberg-Sulzbach) mitteilte, war der Traktorfahrer am Morgen zu schnell in den Kreisverkehr eingebogen und auf die innere Kante des Kreisverkehrs geraten. Dabei kippte der Traktor samt Anhänger um. Das Gespann rutschte in den rechten Straßengraben, und der Fahrer wurde aus der Fahrerkabine geschleudert. Er erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Ob ein technischer Defekt den Unfall verursachte, war noch unklar.

dpa

