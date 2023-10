Mickie Krause, DJ Ötzi, Michelle und viele mehr: Alle Infos zur „Schlagernacht des Jahres“ in Nürnberg

Von: Katarina Amtmann

Teilen

Die Top-Stars der Schlagerbranche kommen am 28. Oktober nach Nürnberg. In der Arena Nürnberger Versicherung steigt die „Schlagernacht des Jahres“.

Nürnberg - Wer auf Schlager steht, ist am Samstag, 28. Oktober, in Nürnberg gut aufgehoben. Denn dort findet ab 18 Uhr „Die Schlagernacht des Jahres - das Original“ statt. Die Veranstaltung feiert 25-jähriges Jubiläum, zahlreiche Top-Stars der Branche geben sich in der Arena Nürnberger Versicherung die Ehre.

Mickie Krause bei der Schlagernacht des Jahres 2023 in Erfurt. Nun kommt die Konzertreihe auch nach Nürnberg. © IMAGO / Future Image

„Schlagernacht des Jahres“ in Nürnberg: Mickie Krause, Michelle und DJ Ötzi mit dabei

DJ Ötzi

Thomas Anders

Ben Zucker

Matthias Reim

Mickie Krause

Michelle

Oli.P

Michael Holm

Stereoact

Olaf der Flipper

Voxxclub

Anna-Maria Zimmermann

Team 5ünf

Eric Philippi

Pia Malo

Julian Reim

Madlen Rausch

Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an. Alle Nachrichten aus Nürnberg und Umgebung sowie aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.

„Die Schlagernacht des Jahres - das Original“ in Nürnberg Wann? Samstag, 28. Oktober, 18 Uhr. Der Einlass beginnt ab 16 Uhr Wo? Arena Nürnberger Versicherung Gibt es noch Tickets? Bei Eventim gibt es noch vereinzelt Tickets, viele sind jedoch nicht mehr übrig.

„Die Schlagernacht des Jahres“ in Nürnberg: Konzertreihe mit Top-Stars wie Helene Fischer und Heino

1998 habe die Schlagernacht, damals noch als Schlager-Starparade, zum ersten Mal stattgefunden. Ziel war ein Schlager-Nachmittag mit einem Line-up, bei dem jeder Besucher auf seine Kosten kommt. Künstler wie Jürgen Drews, Heino, Marianne Rosenberg, Costa Cordalis, Roland Kaiser oder Helene Fischer traten bei der Konzertreihe in den vergangenen Jahren bereits auf.

Urig, idyllisch oder pompös: 5 Städte in Franken, die immer einen Besuch wert sind Fotostrecke ansehen

Anfahrt mit S-Bahn und Bus: So kommt man zur „Schlagernacht des Jahres“ in Nürnberg

Mit der S2 zur Arena gelangt man am einfachsten zum Konzert. Als Ausstieg wird die Haltestelle Frankenstadion empfohlen. „Weitere Möglichkeiten bestehen mit der Buslinie 44 zur Haltestelle Hans-Kalb-Straße, der Buslinie 55 bis zur Haltestelle Frankenstadion, der Straßenbahn-Linie 6 oder 9, den Buslinien 36 oder 65 bis zur Haltestelle Dutzendteich bzw. Doku-Zentrum oder der U-Bahn U1/U11 mit der Haltestelle Bauernfeindstraße“, heißt es auf der Website der Arena Nürnberger Versicherung. Auch über Parkmöglichkeiten wird auf der Homepage mithilfe einer Skizze informiert. (kam)

Mehr News finden Sie in unserer brandneuen Merkur.de-App, jetzt im verbesserten Design mit mehr Personalisierungs-Funktionen. Direkt zum Download, mehr Informationen gibt es hier. Sie nutzen begeistert WhatsApp? Auch dort hält Sie Merkur.de ab sofort über einen neuen Whatsapp-Kanal auf dem Laufenden. Hier geht‘s direkt zum Kanal.