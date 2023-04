„In schlimmen Umständen aufgewachsen“: Hündin benötigt dringend OP - Tierheim kann sich Kosten kaum leisten

Von: Katarina Amtmann

Hündin Gina wurde von der Polizei ins Tierheim gebracht, da sie unter schlimmen Umständen aufwachsen musste. Nun benötigt sie eine teure Operation.

Nürnberg - „Unsere Gina braucht eure Hilfe“, schreibt das Tierheim Nürnberg in einem Facebook-Post. Die Hündin sei ein ganz freundlicher American-Bulldog-Mix und noch keine zwei Jahre alt. Dann wird das Schicksal der Hündin aus ihrer eigenen Sicht beschrieben.

„In schlimmen Umständen aufgewachsen“: Hündin Gina sucht neues Zuhause

„Leider hatte ich es bis jetzt nicht leicht, denn ich musste bis vor Kurzem in schlimmen Umständen aufwachsen“, heißt es aus Ginas Perspektive. Die Umstände bei den vorherigen Besitzern seien so schlimm gewesen, dass die Polizei Gina in Verwahrung genommen und ins Nürnberger Tierheim gebracht habe. „Hier geht es mir den Umständen entsprechend gut.“

Den Pflegern sei aber recht bald aufgefallen, dass die Hündin nicht richtig auftreten könne. Bei einer Untersuchung in der Tierklinik sei dann festgestellt worden, dass beide Knie nicht so sind wie sie sein sollten. Man stellte ein sogenanntes „Schubladenphänomen“ fest, das dringend operiert werden muss.

Hündin Gina sucht ein neues Zuhause - und benötigt eine teure OP. © Tierheim Nürnberg

Hündin Gina sucht neues Zuhause - und benötigt eine teure Operation

Allerdings seien solche Operationen nicht billig „und das Nürnberger Tierheim kann diese kaum alleine stemmen, weil auch das Tierheim fast ausschließlich von Spenden leben muss und fast keine Unterstützung aus öffentlicher Hand erfährt“, heißt es in dem Facebook-Beitrag weiter.

„Bitte hilf mir, dass ich wieder richtig laufen kann. Ich bin doch noch so jung und habe noch mein ganzes Leben vor mir“, wird aus Ginas Sicht geschrieben. „Wenn ich wieder ganz gesund bin, finde ich bestimmt schnell ein neues liebevolles Zuhause.“ Das Tierheim hat auch einen Spendenaufruf veröffentlicht.

Neben Gina suchen auch noch Fundhund Idefix, den niemand vermisst hat sowie Hündin Jazz ein neues Zuhause. Auch die verschmuste Hunde-Oma Gimich hofft auf ein Zuhause für die Zeit, die ihr noch bleibt. Wer Interesse an einem der Tiere hat, kann den Interessentenbogen ausfüllen. (kam)

