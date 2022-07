Inflation in Bayern: Gefangene bekommen mehr Geld – oder Gratis-TV

Von: Felix Herz

Eine Gefängniszelle, Blick durch die Luke in der Türe (Symbolbild).

Die Inflation bekommen die Menschen in Bayern inzwischen zu spüren. Als Ausgleich sollen Gefängnisinsassen nun mehr Geld bekommen – oder fernsehen.

München – Ukraine-Krieg, Corona, Energiekrise – die Gründe sind vielfältig, das Ergebnis spürbar: Inflation. Auch die Menschen in Bayern leiden unter den steigenden Preisen, sie spiegeln sich beim Zahlen an der Kasse im Supermarkt oder Restaurant wider und kosten bare Münze. Ein Umstand, der auch die Gefangeneninsassen in Bayern betrifft.

Inflationsausgleich: Mehr Geld oder kostenloses Fernsehen

Um die steigenden Preise abzufedern, erhalten bayerische Gefängnisinsassen einen Inflationsausgleich. Die Soforthilfe in Höhe von 100 Euro wird dabei über den Zeitraum eines halben Jahres ausgezahlt. Monatlich sind das also 16,67 Euro – beginnend mit diesem Monat wandert das Geld in die Taschen der Insassen. Doch es gibt auch eine Alternative: Kostenloses Fernsehen.

Alternative zu mehr Geld pro Monat: Gratis-TV im Gefängnis

Wie ein Sprecher des Justizministeriums am Freitag bestätigte, können die derzeit 9052 Gefangenen auch kostenlos Fernsehen schauen, statt die auf sechs Monate verteilten 100 Euro einzustreichen. Normalerweise wäre für die Miete des TV-Geräts sowie den Empfang knapp 19 Euro monatlich fällig. Aber: Den Gratis-TV-Zugang gab es für bayerische Gefängnisinsassen bereits von März 2020 bis Ende Juni 2022, Grund war die Corona-Krise.

Ausgenommen von der neuen Regelung und der Finanzspritze sind Freigänger, die im sogenannten offenen Vollzug sind und außerhalb des Gefängnisses arbeiten gehen dürfen. (fhz)

