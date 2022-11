Lkw-Fahrer verliert nach Kaffee-Schluck das Bewusstsein und kippt mit seinem Laster um

Teilen

Durch den bewusstlosen Fahrer kippte der Lkw auf die Seite um. © Schmelzer/Vifogra

Ein Lkw-Fahrer verliert wegen starken Hustens nach dem Kaffeetrinken während der Fahrt das Bewusstsein. Sein Laster gerät in den Grünstreifen und kippt um.

Manching/Ingolstadt - Auf der Autobahn A9 in Richtung Nürnberg ereignete sich in der Nacht zum Dienstag (15. November) ein Verkehrsunfall mit einem Kühllastwagen. Zwischen den Anschlussstellen Manching und Ingolstadt-Süd kam der Lkw mit einem Mann am Steuer von der Fahrbahn ab und kippte um. Kurios war die Ursache des Unfalls.

Ingolstadt: Ein Schluck Kaffee wird dem Lkw-Fahrer zum Verhängnis - sein Laster kippt um

Nach ersten Informationen von der Unfallstelle wollte der Lastwagenfahrer eigentlich nur einen Schluck Kaffee trinken. Doch dieser half dem Mann nicht etwa dabei, wach und aufmerksam zu bleiben, sondern wurde ihm im Gegenteil offenbar sogar zum Verhängnis. Denn während er zwischen den Ausfahrten Manching und Ingolstadt-Süd unterwegs war, verschluckte sich der Lkw-Fahrer an seinem Heißgetränk und musste stark husten.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

Dadurch verlor er demnach kurzzeitig das Bewusstsein. Mit dem außer Gefecht gesetzten Fahrer geriet der Laster, der mit rund zehn Tonnen Obst beladen war, von der Fahrbahn ab und mit dem Führerhaus in den Grünstreifen. Dort kippte der Lkw um und legte sich quer - von der mittleren Spur bis in den Grünstreifen. Erst dann erlangte der Fahrer wieder sein Bewusstsein.

Im Video: Richtiges Verhalten nach einm Unfall

Ingolstadt: Lkw-Fahrer übersteht den Unfall unverletzt - Verkehr durch Bergung nicht wesentlich behindert

Doch der Verunglückte hatte wohl einen Schutzengel mit an Bord. Er konnte nämlich, nachdem er wieder bei Bewusstsein war, seinen umgekippten Lastwagen eigenständig und ohne sichtbare Verletzungen verlassen.

Einen größeren Schaden nahmen hingegen sowohl das Führerhaus als auch der Sattelzug und die Ladung. Zunächst musste daher das Technische Hilfswerk (THW) Pfaffenhofen anrücken, um die Unfallstelle auszuleuchten. Anschließend konnte ein Spezialunternehmen mit der Bergung des Lkw beginnen. Zeitweise sei es zu einem Stau gekommen, gegen 7.30 Uhr war die Fahrbahn aber wieder frei. (jg)

Alle News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.