Ingolstadt: Warum musste die schöne Bloggerin sterben? Ein Mord, drei Motive

Von: Johannes Welte

Teilen

Ein rätselhafter Mord in Ingolstadt beschäftigt die Polizei. Eine Bloggerin wurde getötet. Sie sah einer tatverdächtigen Frau verblüffend ähnlich.

Ingolstadt – Es ist einer der rätselhaftesten Morde, der die deutsche Polizei derzeit beschäftigt: Eine Beauty-Bloggerin wurde ermordet, sie war die Partnerin eines Rappers aus Ingolstadt. Eine Frau, die ihr verblüffend ähnlich sieht, und ein weiterer Mann sitzen in Haft, weil sie die Bloggerin ermordet haben sollen. Nach wie vor sucht die Polizei nach einem Motiv der Tat. Die tz stellt drei Theorien vor.

Tote Bloggerin und tatverdächtige Frau haben „verblüffende Ähnlichkeit“

Die Doppelgängertheorie: Am späten Dienstagabend alarmierten Anwohner in Ingolstadt die Polizei, als sie Schreie hörten. In einem Mercedes in der Peisserstraße fand die Polizei eine blutende Frau. Sie starb, noch bevor der Notarzt kam. Ein Ehepaar aus München dachte, es sei ihre Tochter Sharaban K. (23). Sie hatten sich Sorgen gemacht, weil sie ihre Tochter nicht erreichten und darum nach Ingolstadt gefahren. Polizei und auch die aus dem Irak stammenden Eltern dachten, die Tote ist ihre Tochter. Doch die Fahnder fanden bald heraus, dass es sich bei der Toten um eine andere Frau handelte: die Algerierin Khadidja M., ebenfalls 23.

Die Polizei spricht von „verblüffender Ähnlichkeit“. Noch am Donnerstag wurden die totgeglaubte Tochter und der Kosovare Sheqir K. (23) festgenommen, es erging Haftbefehl gegen die beiden wegen gemeinschaftlichen Totschlags. Die Ermittler halten es für möglich, dass die in Heilbronn lebende Khadija sterben musste, weil Sharaban K. ihren Tod vortäuschen wollte, um von der Bildfläche zu verschwinden. „Das ist unsere Hypothese“, so die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Ingolstadt Veronika Grieser.

Mord an Khadidja M. wegen Eifersucht?

Die Eifersuchtstheorie: Die bei Instagram als Beauty-Bloggerin aktive Khadidja M. war offenbar mit dem Ingolstädter Rapper Serkan S. (Name geändert) zusammen. Der rief am Samstag auf Instagram zu einer Trauerfeier am Tatort auf. Es kamen trotz Regen 150 Freunde, Serkan S. brach in Tränen zusammen.

Eine Bekannte berichtete einem RTL-Reporter, alle Beteiligten der Tat hätten sich gut gekannt. Shahraban K. sei „scharf“ auf Khadidjas Freund gewesen sein. „Dann ist es eskaliert“, so die junge Frau. Hat Sharaban K. ihren Sheqir K. angeheuert, um mit seiner Hilfe ihre Widersacherin aus dem Weg zu räumen? Die Polizei sagt: „Wir haben derzeit keine Erkenntnisse dazu, ermitteln aber in allen Richtungen.“

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

Mord wegen jesidischen Glaubens?

Die Ehrenmordtheorie: Sharaban K. war nach jesidischem Ritus mit einem Iraker dieser kurdischen Glaubensrichtung verheiratet. Sie betrieben gemeinsam einen Friseursalon bei Vohburg. Die Deutsch-Irakerin soll sich vor kurzem von dem Jesiden getrennt haben. Hatte sie danach eine Beziehung mit einem Christen oder Muslim?

„Jesiden heiraten nur Jesiden“, so ein Journalist jesidischen Glaubens zur tz. Jesidinnen wurden getötet, weil sie Beziehungen zu Nicht-Jesiden hatten. In diesem Falle hatte der Jeside offenbar eine Beziehung zu einer Nicht-Jesidin. Auch hier sagen die Ermittler: „Wir schließen nichts aus.“

Alle News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.