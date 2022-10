Streit in Oberbayern eskaliert: Vater (36) mischt sich ein - und verletzt Opfer mit Glasflasche schwer

Von: Katarina Amtmann

Ein Mann wurde mit einer Glasflasche angegriffen (Symbolbild). © IMAGO / blickwinkel

Ein junger Mann geriet mit einer Frau in Ingolstadt in Streit. Der Vater des 17-Jährigen mischte sich ein - und verletzte einen Mann schwer.

Ingolstadt - „Streit eskaliert - Kripo ermittelt wegen versuchtem Tötungsdelikt.“ So überschreibt die Polizei Oberbayern Nord eine Pressemitteilung vom Donnerstag, 20. Oktober.

Ingolstadt in Oberbayern: Mann attackiert Opfer mit Glasflasche

Demnach kam es am Westpark in Ingolstadt am Mittwoch zu einem Streit zwischen drei Männern und einer Frau. „Im Laufe der Auseinandersetzung soll ein Tatverdächtiger seinen Kontrahenten mit einer zerbrochenen Flasche schwer verletzt haben“, so die Polizei. Die Kripo Ingolstadt ermittelt deshalb wegen einem versuchten Tötungsdelikt und einer vorsätzlichen Körperverletzung.

Gegen 18.17 Uhr hielten sich mehrere Personen hinter der Spielothek am Westpark auf und konsumierten dort Alkohol. Ein junger Mann (17) und eine 29-jährige Frau seien dabei „aus noch nicht bekannten Gründen in einen verbalen Streit geraten, in dessen Verlauf die Frau von dem Mann geschubst worden sein soll“, berichtet die Polizei. In der Folge soll sich der Vater (36) des 17-Jährigen eingemischt und den Begleiter (56) der Frau mit einer Glasflasche heftig attackiert haben.

Nach Angriff mit Flasche: Vater und Sohn in Ingolstadt festgenommen

Nach dem Angriff entfernte sich der Vater mit seinem Sohn vom Ort des Geschehens. Beide Männer konnten kurze Zeit später in der Nähe des Westparks vorläufig festgenommen werden. Das Opfer erlitt schwere Gesichtsverletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Nach bisherigen Erkenntnissen besteht derzeit keine Lebensgefahr mehr.

Die Kripo Ingolstadt ermittelt nun gegen den 36-Jährigen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts und gegen den 17-Jährigen wegen des Verdachts einer vorsätzlichen Körperverletzung. Gegen den 36-jährigen Haupttäter wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ingolstadt vom Haftrichter ein Haftbefehl erlassen. Er befindet sich zwischenzeitlich in einer JVA, so die Beamten weiter. (kam)

