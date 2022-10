Schwer verletzt: Mädchen (7) wird in Oberbayern von Auto erfasst

Von: Katarina Amtmann

Ein Krankenwagen brachte die Siebenjährige in eine Klinik (Symbolbild). © IMAGO / Michael Gstettenbauer

Ein Mädchen überquerte hinter einem Bus in Ingolstadt die Straße. Eine Autofahrerin übersah die Siebenjährige und erfasste das Kind.

Ingolstadt - In Ingolstadt hat sich am Mittwoch, 19. Oktober, ein schlimmer Unfall ereignet. Dabei wurde ein siebenjähriges Mädchen schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Ingolstadt/Oberbayern: Mädchen von Auto erfasst und schwer verletzt

Die Schülerin stieg laut Pressemitteilung der Polizei gegen 13.15 Uhr an einer Bushaltestelle in der Adam-Smith-Straße aus einem Linienbus aus. Sie überquerte hinter einem Bus die Straße, um auf die andere Seite zu gelangen. Zu diesem Zeitpunkt fuhr eine Frau (60) mit ihrem Auto auf der Adam-Smith-Straße in Fahrtrichtung Klinikum. Dabei kam sie an dem an der Haltestelle stehenden Bus vorbei.

Ingolstadt: Siebenjährige kommt nach Unfall in Krankenhaus

Die 60-Jährige „übersah das hinter dem Bus querende Mädchen und erfasste es mit ihrem Fahrzeug“, so die Polizei. Das Kind zog sich durch die Kollision schwere Verletzungen zu, es kam per Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Am Wagen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000€. (kam)

