Als Sozius dabei: Siebenjähriger fliegt bei Unfall in Oberbayern auf Windschutzscheibe - schwer verletzt

Von: Katarina Amtmann

In Ingolstadt hat sich ein heftiger Unfall ereignet. (Symbolbild) © IMAGO / Hanno Bode

Ein Mann fuhr mit seinem Sohn als Sozius in Ingolstadt, als er mit einem Auto kollidierte. Der Bub stürzte auf die Windschutzscheibe des Wagens und wurde schwer verletzt.

Gerolfing - Am Sonntagabend (28. August) kam es gegen 19.20 Uhr in Gerolfing (Stadtteil von Ingolstadt) zu einem Verkehrsunfall. Ein siebenjähriges Kind wurde dabei schwer verletzt.

Ingolstadt: Rollerfahrer kollidiert mit Auto - Siebenjähriger schwer verletzt

Den Unfallablauf schildert die Polizei in einer Pressemitteilung wie folgt: Eine Ingolstädterin (81) befuhr mit ihrem Auto die Wilhelm-Busch-Straße in Fahrtrichtung Ingolstadt. Beim Linksabbiegen in die Schwanenstraße übersah sie einen 38-Jährigen, der mit seinem Kleinkraftrad die Wilhelm-Busch-Straße in die ihr entgegengesetzte Richtung befuhr. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge.

Mit auf dem Kleinkraftrad des 38-Jährigen befand sich als Sozius sein kleiner Sohn (7). „Nach dem Zusammenstoß stürzte das Kind auf die Windschutzscheibe des Pkw eines 29-jährigen Ingolstädters, welcher zum Unfallzeitpunkt die Schwanenstraße befuhr“, so die Beamten weiter. Das Kind wurde dabei schwer verletzt, der 38-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. Beide kamen in ein Krankenhaus.

Die 81-Jährige Autofahrerin blieb unverletzt.

Junge bei Unfall in Ingolstadt schwer verletzt

An allen beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 6500 Euro. Der Wagen der 81-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und wurde mittels Abschleppdienst geborgen. (kam)

