Rekordverdächtig: 100.000 Badegäste im Landsberger Inselbad

Von: Lisa Metzger

Eine Bilanz nach einem durchwachsenen Sommer: 100.000 Menschen besuchten diesen Sommer das Inselbad in Landsberg. Besonders eine Sache war überaus beliebt.

Was für ein Sommer: Erst hat er ewig auf sich warten lassen, dann kam er auf einmal mit voller Wucht und endete mit einer (zumindest vorerst) schönen und sommerlichen letzten Woche. Ein beliebter Treffpunkt in der heißen Jahreszeit: das Inselbad in Landsberg am Lech. Es hat mittlerweile die letzten Gäste verabschiedet und die Stadtwerke Landsberg ziehen Bilanz: Rund 100.000 Besucher plantschten dieses Jahr in „Landsbergs Juwel“.

Schwimmkurse hoch im Kurs: Fast 150 Anmeldungen, aber nur rund 50 Abzeichen

Insgesamt 43 Tage lang konnten die Badegäste auch den Lechstrand genießen. Trotz des hohen Besucheraufkommens musste der Sanka lediglich sechs Mal ausrücken, darüber hinaus gab es 150 leichte Blessuren. Außerdem waren die Schwimmkurse sehr begehrt: So konnten die Stadtwerke 148 Anmeldungen registrieren, wovon 49 Teilnehmer ein Schwimmabzeichen absolviert haben.

Die Stadtwerke Landsberg sind zufrieden: Rund 100.000 Badegäste waren dieses Jahr im Inselbad. © Stadtwerke LL

In der Winterpause bleibt das Wasser vorerst in den Becken, um die Fliesen zu schützen. Lediglich die Pumpen werden ausgebaut und das Gebäude wird winterfest gemacht. Vor der nächsten Saison wird das Wasser abgelassen, die Becken werden gereinigt und die Filteranlagen werden gesäubert.

