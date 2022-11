„Sehenswürdigkeiten in Augsburg“: Instagram-Post eines Laubhaufens amüsiert das Netz

Von: Thomas Eldersch

Laub in Herbst ist keine Seltenheit. Das Bild schaffte es trotzdem auf die Instagram-Seite „Notes of Germany“. © Screenshot Instagram notesofgermany

Der Herbst hat auf einem Foto aus Augsburg Einzug gehalten. Die Fotografin hat es bei dem Schnappschuss aber auf ein ganz besonderes Detail abgesehen.

Augsburg – Obwohl die letzten Tage und Wochen in Bayern mehr an Sommer erinnert haben, zeigt der Blick auf den Kalender doch recht deutlich, dass wir uns in der dritten Jahreszeit befinden. Der Herbst hält sich zwar in Sachen Temperaturen zurück – obwohl uns jetzt ein kleiner Wintereinbruch bevorsteht –, aber nicht in seiner Farbenpracht. Wege, Gärten und Wälder sind voll von buntem Laub. Ein schönes Fotomotiv, aber gleich Instagram-würdig?

Instagram-Post aus Augsburg erheitet die Netzwelt: Nutzerin lädt Bild von Laub hoch

Für Jasmin aus Augsburg auf jeden Fall ein Grund auf den Auslöser zu drücken. Sie lichtete einen großen Haufen bunten Laubs ab und schickte es an die beliebte Instagram-Seite „Notes of Germany“. Aber jeder der die Seite kennt, weiß, dass kann noch nicht alles gewesen sein. Denn unter „Notes of Germany“ werden in der Regel Fotos von lustigen Zetteln, Bildern und Schildern gepostet, die Fans der Seite erheitern und zu lustigsten, literarischen Ergüssen in Form von Kommentaren animieren sollen.

Und so hat auch Jasmins Foto noch eine kleine Botschaft versteckt. Mitten in dem Haufen aus bunten Blättern steckt ein Schild mit der simplen Botschaft „Laub“. Die Seitenbetreiber haben sich noch zu einer ebenso simplen Bildunterschrift hinreißen lassen: „Gut zu wissen.“ Immerhin fast 400 Fans der Seite gefiel das reduzierte Stillleben aus Augsburg in den vergangen zwölf Stunden.

Fans feiern Laub-Bild als Sehenswürdigkeit aus Augsburg

Kommentiert wurde das Foto natürlich auch. Ein Nutzer wollte Unwissende warnen, das Bild nicht mit einem der möglicherweise bald kommenden Coffeeshops von Karl Lauterbach zu verwechseln. „Nur um sicher zu gehen, dass das niemand mit diesem neumodischen Magiohana verwechselt.“ Aber rauchen wird das Laub wohl kaum jemand. Viel wichtiger ist hingegen die Warnung eines anderen Nutzers. „Laub, da auch Igel, also: nicht betreten!“ Und in der Tat verstecken sich die kleinen Stachelträger über den Winter gerne in Laubhaufen. Eine weitere Kommentatorin versucht das Foto noch richtig einzuordnen. „Sehenswürdigkeiten in Augsburg“, schreibt sie – versehen mit meheren Smileys – unter den Post. (tel)

