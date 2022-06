Spezial-Angebot aus Bamberg lässt Instagram-Fans kreativ werden – „Kinder aus biologischem Anbau“

„Schüler werden immer teurer“

+ © Instagram Screenshot notesofgermany Instagram-Nutzer amüsieren sich über ein Schild aus Bamberg. © Instagram Screenshot notesofgermany

Ein Schild aus Bamberg sorgt auf Instagram gerade für jede Menge Lacher. Die Community diskutiert, was es mit dem Angebot darauf auf sich haben könnte.

Bamberg – Er rangiert unter den beliebtesten Fast-Food-Klassikern in Deutschland unter den vordersten Plätzen: der Döner. Inzwischen gibt es das Leibgericht der Deutschen in unzähligen Variationen. Verschiedene Fleischsorten, Saucen und Brötchen werden verwendet. Auch süße Varianten aus Schokolade beispielsweise gibt es inzwischen weit verbreitet zu kaufen. Aber ein Angebot aus Bamberg ließ jetzt Instagram-Nutzer stutzig zurück.

Instagram-Post aus Bamberg: Döner-Angebot verwirrt Nutzer

Auf der beliebten Instagram-Seite „notesofgermany“ findet man in regelmäßigen Abständen Posts über lustige Zettel und Schilder aus ganz Deutschland. Der jüngste Beitrag vom Freitag, 24. Juni, stammte aus der oberfränkischen Metropole Bamberg. Hier hat eine aufmerksame Bürgerin der Stadt namens Katharina einen Schnappschuss gemacht, der gleich mehrere Fragen aufwirft. Zu lesen ist auf dem fotografierten Schild: „Special Schüler Döner 4,50 €“. Daneben steht als Bildbeschreibung: „Rich kids only!“

Als Erstes wird sich wohl jeder fragen, der sich das Bild genauer betrachtet, warum das Angebot teurer ist, als der ursprüngliche Preis. Denn über den in rot geschriebenen 4,50 Euro für die fleischgefüllte Brottasche steht durchgestrichen 4,00 €. Heißt das jetzt, dass das Angebot um 50 Cent teurer ist, als der Originalpreis? Die Instagram-Nutzer greifen die Frage gleich mal auf. „Schüler werden immer halt teurer, seit Trump so viele Kinder aus Tunneln gerettet hat…“ Ein anderer ist im Kopf immer noch in 2002 stehen geblieben und rechnet das Angebot in DM um. „Das sind 9 in richtigem Geld!!!!“

Instagram-Post aus Bamberg: Werden hier Schüler zu Döner verarbeitet?

Ein Großteil der Kommentare befasst sich allerdings mit der zweiten Frage, die einem in den Kopf schießen könnte. Gibt es hier Döner mit Schülerfleisch? Ein Nutzer schreibt sarkastisch: „Wurden nur Kinder aus biologischem Anbau verwendet?“ Ein anderer scherzt: „Schüler sind aus, kommen auch nicht wieder rein.“ Ein weiterer Kommentator interpretiert das Schild noch einmal anders. Das Angebot, einen Schüler für vier Euro, gibt es nicht mehr. Einen Döner kriegt man hingegen noch für 4.50 Euro. „Wie es gibt keine Schüler mehr, nur noch Döner…“ Was genau es mit dem Angebot auf sich hat und wie man es richtig interpretiert, wird man wohl nur erfahren, wenn man vor Ort in Bamberg den Verkäufer hinter der Theke fragt. (tel)

