„Wenn du ein Problemkind bist ...“: Söder-Tochter packt über Schulzeit aus – IQ „fast“ auf Einstein-Level

Model Gloria Burkandt war zu Gast in der „Deep und Deutlich"-Episode vom 14. April 2023. Sie spricht über ihre Eltern, thematisiert ihre Magersucht und Schulzeit.

In einer ARD-Talkshow spricht Söders Tochter Gloria über Magersucht und ihre Karriere als Model. Auch Thema: Ihre Schulzeit – und, dass sie einen „fast“ so hohen IQ wie Einstein hätte.

München – Dass sie in Talkshows noch immer als Tochter des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) angekündigt wird, würde Gloria Burkandt nicht stören. Es sei eine „Tatsache“ – eine, die noch immer Schlagzeile mache. „Wenn jemand Söder-Tochter liest, schauen alle direkt hin – ob jung oder alt“, sagt Burkandt in der ARD-Talkshow „Deep und Deutlich“. Die 24-Jährige hat in der Show viel zu erzählen. Es geht um ihre Schulzeit, von ADHS über Magersucht bis hin zu ihrem IQ, der nach eigenen Angaben so hoch sei, wie der von Einstein.

„Eigentlich hochintelligent“: Söders Tochter Gloria sollte vor ihrem IQ-Test auf die Förderschule gehen

„Wenn du ein Problemkind bist, glaubt man dir sowieso nicht“, lautet eine Erkenntnis, die Burkandt im Laufe ihrer Schulzeit gemacht hat. Schlechte Noten, die Empfehlung, dass sie auf einer Förderschule besser aufgehoben sei und Lehrer, die sie aufgrund der Parteizugehörigkeit ihres Vaters schon einmal aus dem Unterricht geschmissen hätten: Ihre Zeit in der Schule sei nicht einfach gewesen. Sie hätte sich oft gelangweilt, gleichzeitig wäre sie oft wütend und verzweifelt gewesen – „keiner hatte mich verstanden“, sagt Burkandt in der Talkshow.

Sie erzählt von Situationen, in denen sie geschlagen und getreten wurde. Gegen Regeln, nach denen sie hätte still und ruhig sein sollen, hätte sie sich gewehrt. Sie wäre „hyperaktiv“ gewesen – und genau in dieser Zeit hätte man herausgefunden, dass sie „eigentlich hochintelligent“ sei.

„Das musste damals festgestellt werden, weil ich ADHS hatte“: Gloria Burkandt über ihre Schulzeit

Söders Tochter, Gloria-Sophie Burkandt, die zuletzt Bilder mit ihrer Mutter gepostet hatte, spricht in der ARD-Talkshow von einem IQ von 160 – so hoch soll der IQ von Physiker Albert Einstein gewesen. Auch Wissenschaftler Stephen Hawking wurde zu Lebzeiten ein IQ von 160 bestätigt. Eine weitere Person, dessen IQ-Wert nach eigenen Angaben ähnlich hoch sei, ist also der von Gloria Burkandt. „Das musste damals festgestellt werden, weil ich ADHS hatte“, sagte sie heute rückblickend.

Konkret hätte es sich das dahingehend ausgewirkt, dass sie einerseits „sehr faul“ gewesen wäre, andererseits kreativ. Sie „wollte Freude ans Leben teilen“. Dass sie trotz aller Probleme gerne zur Schule gegangen wäre, hatte viel mit ihren Freunden zu tun gehabt. Sie bestärkten sie, wie es auch ihre Eltern getan hätten. Es war eine Zeit, die sie stark gemacht hätte: „Im Endeffekt hat mir mein Selbstvertrauen dazu geholfen, mein Weg zu verfolgen.“

