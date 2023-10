7-Jährige wird von Auto erfasst und stirbt – Fahrerin steht unter Schock

Von: Lisa Metzger

Ein Grundschüler ist in Unterfranken von einem Auto erfasst worden. Der Junge wurde bei dem Unfall in Aschaffenburg schwer verletzt (Symbolfoto). © Patrick Pleul/dpa

Am Freitagmorgen (13. Oktober) kam es in Landshut (Bayern) zu einem tragischen Unglück: ein 7-jähriges Mädchen wurde von einem Auto erfasst. Es erlag noch vor Ort seinen Verletzungen.

Landshut - Am frühen Freitagmorgen gegen 7.20 Uhr ist es in der bayerischen Stadt Landshut zu einem tragischen Unfall gekommen. Nach ersten Informationen der Polizei soll um diese Uhrzeit ein 7-jähriges Mädchen in der Schwestergasse unterwegs gewesen sein. Als das Kind die Straße überqueren wollte, wurde es frontal von einem Pkw erfasst und schwer verletzt.

Unfall in Landshut: 7-Jährige stirbt noch vor Ort – Fahrerin unter Schock

Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen verstarb das Kind noch vor Ort. Die Fahrerin stand nach Angaben der Polizei unter Schock und musste von Rettungskräften betreut werden. Sie wurde im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht. Wie genau es zu dem Unfall kommen konnte, ist derzeit noch unklar. „Laut ersten Aussagen von Kollegen vor Ort muss das Kind ziemlich unvermittelt über die Straße gelaufen sein“, sagt Pressesprecher Franz Hundhammer.

Dass die Fahrerin zu schnell unterwegs gewesen sei, werde derzeit ausgeschlossen. Allerdings, so betont Hundhammer, seien das nur Mutmaßungen. Ein Gutachter wurde hinzugezogen, der den genauen Unfallhergang nun untersucht.

