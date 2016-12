Die guten 13: Das waren Oberbayerns positive Nachrichten 2016

Wir trotzen der Unglückszahl

München - Im Schatten großer Schreckensnachrichten bleibt der Blick für das Schöne oft auf der Strecke. Dabei sind es die kleinen Geschichten, die Hoffnung machen und zeigen, wie viel Gutes in uns Menschen steckt. Auch 2016 gab es Geschichten fürs Herz. Wir trotzen der Unglückszahl: 13 gute Nachrichten aus Oberbayern.

1. Freiheit für Ben, Deutschlands letzten Zirkusbären

Bär Ben ist der letzte seiner Art. Nicht, weil er der letzte Bär wäre. Aber er ist der letzte Zirkusbär, der in Deutschland in Gefangenschaft lebt. Ein Unding, sagen Tierschützer, und bekommen am Ende Recht: Während des Gastspiels des Zirkus in Fürstenfeldbruck wird das Tier beschlagnahmt und schließlich per Gerichtsurteil "freigesprochen".

2. Mit Beinprothese über die Alpen

Für die meisten Menschen ist eine Alpenüberquerung auch ohne Handicap eine Herausforderung. Jacqueline Fritz hat mit 15 Jahren ein Bein verloren. Aber das hält sie nicht davon ab, 2016 im Alter von 31 Jahren mit Krücken und ihrem Hund über die Alpen zu ziehen.

3. Garmisch feiert seine Gold-Laura

Garmisch-Partenkirchen hat eine neue Biathlon-Königin: Als Laura Dahlmeier edelmetalldekoriert (einmal Gold, einmal Silber und dreimal Bronze) von der WM in Oslo (Norwegen) zurückkommt, gibt es in der Marktgemeinde kein Halten mehr.

4. Lukas Krämer, ein Eisenmann aus Peißenberg

Er ist der Eisenmann aus dem Landkreis Weilheim-Schongau: Lukas Krämer, 32, hat schon 2014 einen Titel beim Ironman auf Hawaii geholt, 2016 kann er den Coup wiederholen - und ist sogar der beste Amateur.

5. Der Internethit aus dem Ammerland

Das Original war ein Mega-Hit und auch die Kopie kann sich sehen lassen: In Münsing (Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen) filmt der Ammerlander Kameramann Stefan Pfeil mit Kindern ein Cover des Songs "Sugar" von Robin Schulz - mehr als 230.000 Mal schauen es sich die Menschen auf YouTube an. Ein Hit made in Oberbayern.

6. Viel Tierliebe für Kater Schnurrli

Dieser Geschichte liegt eine traurige Nachricht zugrunde.Kater Schnurrli aus Geretsried (Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen) wurde brutal mit einem Hockeyschläger verprügelt. Die Region nimmt Anteil und zeigt, wie gut Menschen sein können: Die Leser des Geretsrieder Merkur helfen und verdoppeln die ausgesetzte Belohnung.

7. In 444 Tagen um die Welt

"Radeln für den Frieden", das sind große Worte. Aber die Mission von Peter Krinninger darf auch als groß bezeichnet werden: Der Garmisch-Partenkirchner ist um die Welt geradelt – durch Länder, die von Kriegen und ethnischen Konflikten betroffen sind oder waren.

8. Mammendorf und der Kornkreis

So ein Kornkreis kann ein großes Spektakel sein, ein großes Ärgernis - oder ein Grund zur Freude: Als im Sommer in Mammendorf (Kreis Fürstenfeldbruck) über Nacht ein kunstvoller Kornkreis auftaucht, ist die Aufregung erstmal groß. Hunderte pilgern zu dem extraterrestrisch anmutenden Gebilde - und am Ende spendet Landwirt Josef Huber die Einnahmen.

9. Yasmin kämpft sich zurück ins Leben

Die Redaktion des Erdinger Anzeiger begleitet 2016 eine junge Kämpferin: Yasmin Weger, 16, erlitt eine Gehirnblutung und muss sich mit viel Kraft und der Hilfe ihrer Familie ins Leben zurückkämpfen. Ihre Heimatgemeinde Pastetten unterstützt sie dabei.

10. Ersthelfer wärmt angefahrenen Buben

Es ist kurz vor Weihnachten, als in Markt Schwaben (Kreis Ebersberg) ein siebenjähriger Bub morgens von einem Auto angefahren wird. Die Helfer vor Ort reagieren außergewöhnlich: Ein Mann legt sich neben das verletzte Kind auf den eisigen Boden, spendet ihm Wärme. Währenddessen kümmern sich andere um den schockierten Fahrer.

11. Hoffnung für den kleinen Alex

Der kleine Alex ist schwer krank. Der Bub aus Feldkirchen (Kreis München) ist noch kein Jahr alt, doch er braucht eine Knochenmarkspende. Nach einer großen Typisierungsaktion findet sich tatsächlich der genetische Zwilling des Babys.

12. Deutschlands bester Hacker

Warum ist es eine gute Nachricht, wenn ein junger Mann aus dem Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen der beste Hacker Deutschlands ist? Weil Benedikt Strobl, 24 und aus Weidach, seine Fähigkeiten für das Gute einsetzt. Zum Beispiel, um Sicherheitslücken zu finden und zu bekämpfen. Gut, dass der Beste ein Guter ist.

13. Der Wunschbaum von Gräfelfing

Die Gemeinde Gräfelfing (Kreis München) geht in diesem Jahr erstmals neue Wege und stellt zu Weihnachten einen Wunschbaum auf. Damit im reichen Würmtal auch die ärmeren Bewohner Wünsche erfüllt bekommen - ein großer Erfolg.