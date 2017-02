Jetzt macht Münchens Chef-Profiler Jagd auf die Mörder von Königsdorf

Königsdorf - Der Doppelmord im Voralpenland erschüttert die ganze Region. Am Montag ist Münchens Chef-Profiler am Tatort eingetroffen.

Jetzt ist einer der besten am Tatort: Alexander Horn (43), Münchens Chef-Profiler! Der Leiter der Dienststelle für Operative Fallanalyse beim Polizeipräsidium München ist gestern in Höfen im Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen eingetroffen. Dem Ort, wo vermutlich Einbrecher ein Blutbad anrichteten, eine Frau (76) und einen Mann (81) töteten und die Hausbesitzerin Luise S. (76) schwer verletzt zurückließen.

Der Chef-Profiler sichtet jetzt die Spurenlage, hilft das rätselhafte Verbrechen aufzuklären, von dem Polizeipräsident Robert Kopp gestern sagte: „Eine derart schockierende und brutale Tat in diesem Ausmaß hat sich in dieser Region noch nie ereignet.“

Die Polizei gab am Montag neue Details bekannt. So seien die Todesopfer, ein alleinstehender 81-Jähriger aus Nordrhein-Westfalen und eine Frau (76) aus Hessen, die wohl mit Luise S. befreundet waren, schon einige Tage bei ihr zu Besuch gewesen. Am Mittwochabend gab es ein letztes Telefongespräch.

Irgendwann zwischen diesem Zeitpunkt und Samstagvormittag muss es passiert sein. Mehrere Täter brachen in das Haus ein – wohl über die Terrassentüre. Was dann passierte, weiß noch keiner. Fest steht – auch wenn das Obduktionsergebnis noch nicht vorliegt: Die Todesopfer wurden mit „stumpfer Gewalt“ erschlagen, Luise S. überlebte schwer verletzt, sie muss furchtbare Qualen erlitten haben. Sie ist nach wie vor nicht vernehmungsfähig.

Im Haus wurden keine Geldkassetten oder Ähnliches aufgebrochen. Was überhaupt fehlt, muss erst ermittelt werden – was wegen der Größe des Hauses noch länger dauern kann. Die Soko „Höfen“ ist auf 50 Beamte erweitert worden. Nach wie vor werden Zeugen gesucht. Die Polizei fragt: Hat jemand Personen, die nicht ins Ortsbild passen, beobachtet? Gab es irgendetwas Auffälliges? Anwohner sollen zum Beispiel in letzter Zeit immer wieder Autos mit osteuropäischen Nummern gesehen haben.

Fest steht eines, so die Polizei: „Es ist ein absolut außergewöhnlicher Fall.“ Ein normaler Einbrecher haut ab, wenn er entdeckt wird …