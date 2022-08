„Kann ja mal passieren“: Nürnbergerin kauft sich beim Frustshoppen neues Auto und amüsiert Jodel-Nutzer

Von: Katarina Amtmann

Teilen

Eine Jodel-Nutzerin kaufte sich aus Frust ein Auto. © IMAGO / Future Imag/Screenshot Jodel (Collage: Merkur.de)

Da muss der Frust groß gewesen sein: Eine Nürnbergerin kaufte sich beim Frustshoppen ein neues Auto. Vom Spontankauf berichtet sie auf Jodel.

Nürnberg - Jodel ist bei vielen jungen Menschen mindestens so beliebt wie Instagram oder Twitter. Dort wird Ärger über zu hohe Mieten genauso geschildert wie schlechte Date-Erfahrungen oder positive Erlebnisse im Alltag.

Jodel-Nutzerin aus Nürnberg berichtet von Frustshoppen: „Hab mir ein nagelneues Auto gekauft“

Etwas sehr Kurioses schilderte nun eine Jodel-Nutzerin aus Nürnberg: „War heute mit einem Kumpel Frustshoppen. Irgendwie hab ich mir ein nagelneues Auto gekauft!! Wtf! Ich dachte an ein paar Sneaker und Shirts!!!“

Die Reaktionen ließen bei so einer Aussage natürlich nicht lange auf sich warten: „Das muss krasser Frust gewesen sein“, kommentiere eine Person den Post und traf damit ins Schwarze. „Ja, es kamen Liebeskummer, Stress mit dem Chef und Wegzug meines besten Kumpels zusammen. Trotzdem bin ich gerade schockiert, wie extrem mein Gehirn auf Stand by gehen kann“.

Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.

Nürnbergerin kauft sich bei Frustshoppen neues Auto: „Kann ja mal passieren“

„Kann ja auch Mal passieren. Wollte mir Mal einen Kaffee kaufen und hab aus Versehen einen Privatjet geholt“, so die ironische Antwort eines weiteren Nutzers.

„Hä? Wo gehst du bitte shoppen? Da wo ich shoppen kann, ist nirgends ein Autohaus in direkter Umgebung...“, fragt sich ein weiterer Jodel-Nutzer. Auch hier folgt die Antwort prompt: „Wir waren erst in der breiten Gasse und haben das Auto bei einer Kaffeepause im Internet gefunden und sind mal zur Probefahrt hin. Was soll ich sagen? Der Verkäufer war gut“, so das Resümee.

Liken, Tweeten, Snappen: Die Geschichte von Social Media

Jodel-Nutzer: „Oft sind die spontan Entscheidungen doch die besten“

„Herzlichen Glückwunsch! Einfach genießen“, findet jemand. So sehen es auch weitere Jodel-Nutzer: „Ich freu mich mega für dich. oft sind die spontan Entscheidungen doch die besten.“ (kam)

Alle News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.