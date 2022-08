„Rechter Arm Tattoos und knallblaue Augen“: Frau sucht auf Jodel verzweifelt Zugbekanntschaft

„Falls du das siehst, meld dich“

Er hatte im Zug nach ihrer Nummer gefragt, doch sie gab sie nicht heraus. Nun sucht die Regensburgerin den Mann über Jodel. Das Netz reagiert gespalten.

Regensburg - Auf der Plattform Jodel teilen Nutzer alles Mögliche - von Sorgen bei der Wohnungssuche, über Date-Erfahrungen bis zu spontanen Frustkäufen in Form eines Autos.

Regensburgerin sucht Mann über Jodel: „Falls du das siehst, meld dich“

Am 28. August startete eine Frau aus Regensburg dann einen Suchaufruf: „Hi wurde heute circa 17.20 Uhr am BHF Regensburg von einem Mann angesprochen. Du wolltest meine Nummer und mich kennenlernen. Falls du das siehst, meld dich. Blaue Augen, blonde Haare, weißes Shirt und Tattoos am Arm und sehr muskulös“, so die Beschreibung.

„Wieso hast die Nummer nicht hergegeben?“ wundern sich gleich mehrere Personen. „War quasi noch im Halbschlaf, bin ja mit dem Zug gefahren. War bisschen überfordert. Sooooo dumm!!! Wie kann ich ihn finden?“ schreibt die Frau beinahe verzweifelt. „17.20 im Halbschlaf. Respekt!“, antwortet jemand.

Doch Tipps erhält die Frau auch. „Flugzettel am Bahnhof aushängen“ oder „Am Bahnhof campen und alle Leute kontrollieren die ein und aus gehen“ ist dort zu lesen. Letzteres wohl kaum ernstgemeint. „Den findest du nicht mehr“, macht jemand die Hoffnungen zunichte.

„Rechter Arm Tattoos und knallblaue Augen“: Frau sucht auf Jodel Zugbekanntschaft

Doch die Frau gibt nicht auf. „Kennt ihn vielleicht jemand? Er hatte einen russischen Akzent, nicht so groß, rechter Arm Tattoos und knallblaue Augen“, versucht sie ihre Erfolgschancen mit der genaueren Beschreibung zu verbessern. Bis jetzt aber offenbar ohne Erfolg. (kam)

