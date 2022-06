Joggerin findet mehr als 1000 Briefe im Gebüsch: Ermittler nehmen Postboten ins Visier

Von: Felix Herz

In einem Gebüsch fand eine Joggerin mehr als 1000 Briefe – nun ermittelt die Polizei gegen den Postboten (Symbolbild). © MiS / IMAGO

Bei ihrer abendlichen Joggingrunde fand eine Frau mehr als 1000 Briefe in einem Gebüsch. Sie alarmierte die Polizei – die nahm nun den Postboten ins Visier.

Wenzenbach – Als eine Joggerin am Abend ihre Runde in Wenzenbach, eine Gemeinde nördlich von Regensburg, drehte, machte sie einen seltsamen Fund: Mehr als 1000 Briefe lagen in einem Gebüsch am Rand des Weges. Die Frau entschied sich, die Polizei zu rufen. Die Beamten rückten an und sammelten die Briefe auf.

Mehr als 1000 Briefe in Gebüsch gefunden: Polizei ermittelt

Das ist jedoch nicht das Ende der Geschichte. Die Polizei nahm den Fall genauer unter die Lupe und ermittelte gegen einen Postboten, der die Briefe in das Gebüsch geworfen hatte. Einer Sprecherin der Polizeiinspektion Regenstauf erklärte am Mittwoch, 29. Juni, dass der 32-Jährige die Briefe vergangene Woche ohne ersichtlichen Grund einfach weggeworfen habe, anstatt sie zu verteilen.

Inzwischen konnten die Briefe nachträglich an ihre ursprünglichen Empfänger zugestellt werden. Einige davon waren der Polizei zufolge leicht beschädigt, wahrscheinlich aufgrund der Witterungsbedingungen im Freien.

Briefe einfach weggeworfen: Ermittlungen gegen Postboten

Gegen den 32-jährigen Postboten ermitteln die Beamten nun wegen des Verdachts der Verletzung des Post- und Fernmeldegeheimnisses, heißt es vonseiten der Polizei. Bei dieser Menge an Briefen dürfte das auf jeden Fall kein Kavaliersdelikt sein und dementsprechend saftig bestraft werden. (fhz)

