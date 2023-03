Jugendlicher wird nachts in Oberbayern von Zug erfasst – und läuft schwer verletzt nach Hause

Von: Christian Einfeldt

Schwerer Unfall im Landkreis Pfaffenhofen: Die Polizei Geisenfeld berichtet von einem 17-Jährigen, der von einem Zug erfasst worden sei. (Symbolbild) © U. J. Alexander/Imago

Ein 17-Jähriger soll auf dem Heimweg in der Nacht zum Sonntag von einem Zug erfasst worden sein. Schwer verletzt hat er es noch nach Hause geschafft. Dann kam der Rettungshubschrauber.

Reichertshofen – Seine Mutter fand ihren Sohn am Sonntagmorgen schwer verletzt vor der eigenen Wohnung: Die Polizei Geisenfeld, die in der Angelegenheit neben der Bundespolizei ermittelt, spricht davon, dass der 17-jährige Verletzte in der Nacht zum 12. März 2023 Bahngleise betreten habe. Dabei soll er von einem Zug erfasst worden sein.

Vom Zug erfasst: 17-Jähriger schafft es schwer verletzt noch nach Hause – außer Lebensgefahr

Details zum Unfallhergang sind zum aktuellen Zeitpunkt noch ungeklärt. Der erste Ermittlungsstand lässt jedoch vermuten, wie sich das Unglück im Landkreis Pfaffenhofen ereignet haben könnte. Demzufolge heißt es, der 17-Jährige hätte mit einer 18-jährigen Person eine Party-Location in der Umgebung aufgesucht. Seinen Heimweg in Richtung Elternhaus hätte er gegen Mitternacht angetreten. Dabei sei er über die Bahngleise der Strecke Ingolstadt-München gelaufen, ehe ein Zug ihn erfasst hätte.

In einem laut Polizeiangaben „schwer verletzten“ Zustand soll er es noch nach Hause geschafft haben. Nach Kenntnisnahme über seinen Gesundheitszustand wurde er per Rettungshubschrauber in ein Regensburger Krankenhaus gebracht. Laut den zuständigen Ärzten besteht keine Lebensgefahr.

