Junge (12) von Motorrad angefahren - Biker fährt einfach weiter

Von: Katarina Amtmann

In Franken wurde ein Fahrradfahrer (12) von einem Biker angefahren, der Junge stürzte. Der Motorradfahrer fuhr weiter, ohne sich um ihn zu kümmern.

Herrieden - Am Montag, 12. Juni, kam es in Stegbruck (Gemeindeteil der Stadt Herrieden im Landkreis Ansbach) zu einem Unfall. Ein 12-Jähriger wurde leicht verletzt, wie die Polizei Feuchtwangen mitteilte.

Junge von Motorrad angefahren - Biker fährt weiter, ohne sich zu kümmern

Der Junge war gegen 19.30 Uhr mit seinem Fahrrad in Stegbruck unterwegs. Nachdem er die abknickende Vorfahrtssstraße geradeaus in Richtung Stadel verlassen wollte, kam von rechts ein Motorradfahrer, der die Vorfahrt zu beachten hatte.

Der Fahrer des Motorrades streifte anschließend das Fahrrad des Jungen am Hinterrad, woraufhin der Junge stürzte und sich mehrere Schürfwunden zuzog. „Der unfallbeteiligte Motorradfahrer setzte seine Fahrt in Richtung Brünst fort, ohne sich um den gestürzten Jungen zu kümmern“, so die Polizei weiter.

Verkehrsunfallflucht: Polizei sucht Zeugenhinweise - Motorrad mit Ansbacher Kennzeichen

Der Motorradfahrer war komplett in schwarz gekleidet, das Motorrad hatte ein Ansbacher Kennzeichen. Am Fahrrad entstand ein Sachschaden von rund 50 Euro, der Rahmen war leicht verbogen.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Feuchtwangen unter Tel. 09852/6715- 0entgegen. (kam)

