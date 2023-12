Junge Autofahrerin übersieht Frau: Fußgängerin wird von Wagen erfasst

Von: Katarina Amtmann

Eine Frau wollte in Bamberg die Straße überqueren und wurde von einer Autofahrerin übersehen. Die Fußgängerin (39) wurde bei dem Unfall schwer verletzt.

Bamberg - Bei einem Verkehrsunfall in Bamberg erlitt eine 39-jährige Fußgängerin schwere Verletzungen. Die Frau wollte am Freitagabend (15. Dezember 2023) eine Straße überqueren. Dabei wurde sie jedoch von einer 22-jährigen Autofahrerin übersehen, wie die Polizei am Samstag berichtete.

Eine Frau ist bei einem Unfall in Bamberg schwer verletzt worden (Symbolbild). © IMAGO / Wolfgang Maria Weber

Fußgängerin in Bamberg von Auto erfasst - 39-Jährige nach Unfall verletzt in Krankenhaus gebracht

Sie sei dabei von dem Fahrzeug erfasst worden. Sie wurde daraufhin vom Rettungsdienst in die Notaufnahme transportiert.

Zuletzt kam es im Freistaat zu zahlreichen weiteren Unfällen. Eine 72-Jährige war an einem Kreisverkehr in Oberbayern von einem Pkw erfasst worden und am darauffolgenden Tag im Krankenhaus gestorben. Außerdem ist eine junge Frau mit ihrem BMW auf der Autobahn verunglückt. Der Wagen überschlug sich daraufhin mehrfach. (kam/dpa)

