Junger Mann durch Handy abgelenkt: Regionalzug erfasst 20-Jährigen – Er stirbt

Von: Katarina Amtmann

Ein junger Mann wurde von einem Zug erfasst und getötet (Symbolbild). © IMAGO / Rolf Kremming

Der junge Mann wollte noch über die Gleise gehen, obwohl die Schranken bereits geschlossen waren. Er wurde vom Zug erfasst und starb im Krankenhaus.

Neu-Ulm - Ein 20-Jähriger ist bei einem Unfall in Schwaben gestorben. Der junge Mann wurde an einem Bahnübergang in Neu-Ulm von einem Regionalzug erfasst und ist dabei tödlich verletzt worden.

Regionalzug erfasst 20-Jährigen in Neu-Ulm: Mann durch Handy abgelenkt

Der 20-Jährige wollte am Samstagabend, 14. Oktober, noch über die Gleise gehen, obwohl die Schranken bereits geschlossen waren. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Nachdem er zunächst erfolglos versucht habe, ein gesperrtes Drehkreuz zu passieren, sei er auf die Straße gewechselt und habe die geschlossene Halbschranke umgangen. Nach bisherigen Erkenntnissen sei er durch sein Handy in der Hand abgelenkt gewesen.

20-Jähriger wird in Bayern von Zug erfasst und stirbt

Der Lokführer habe sofort eine Notbremsung eingeleitet und ein Warnsignal ertönen lassen. Er konnte einen Zusammenstoß mit dem jungen Mann allerdings nicht mehr verhindern. Der 20-Jährige wurde von dem Regionalzug erfasst und neben die Gleise geschleudert. Er starb kurz darauf im Krankenhaus. Der Lokführer sowie drei Zeugen und Ersthelfer erlitten einen Schock, teilte die Polizei mit. (kam/dpa)

