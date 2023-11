Juwelendieb im Zug zufällig erwischt: Der Mann war seit acht Monaten auf der Flucht

Von: Lisa Metzger

Schmuck im Schaufenster eines Juweliers (Symbolfoto). © IMAGO/Michael Bihlmayer

Ein 34-Jähriger muss auf einer Zugfahrt seinen Pass vorzeigen. Die Polizisten merken schnell: Der Mann wird seit acht Monaten gesucht – wegen Juwelendiebstahl.

Waldmünchen – Bei einer Routinekontrolle der Bundespolizei in einem Zug ist den Beamten am Dienstag, 31. Oktober, ein Mann ins Netz gegangen, der seit über acht Monaten gesucht wurde. Das teilte die Inspektion Waldmünchen im Landkreis Cham am Mittwoch, 1. November, mit. Der 34-Jährige saß in einem Zug von Prag nach Bayern. Als die Polizisten seine Personalien kontrollierten, stellten sie fest, dass der Fahrgast zur Fahndung ausgeschrieben war. Eigentlich sollte er in Untersuchungshaft sitzen.

Juwelendieb durch Zufall nach acht Monaten geschnappt

Daraufhin nahmen die Polizisten den 34-Jährigen fest. Ihm wird vorgeworfen, im Februar bei einem Einbruch in einen Juwelierladen Schmuck im Wert von rund 26.000 Euro gestohlen zu haben. Er wurde von den Beamten ins Amtsgericht Landshut gebracht, wo er dem Haftrichter vorgeführt wurde. Dort sitzt er nun im Gefängnis.

