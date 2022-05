Gefängnis-Insassen geschlagen? Urteilsverkündung am Amtsgericht Regensburg gegen JVA-Beamte

Von: Lucas Sauter-Orengo

Rechtsanwalt Tim Fischer (r.) sieht bei seinem Mandanten kein Motiv für die vorgeworfene Gewalt. © Michael Bothner

Die Vorwürfe gegen zwei Sicherheitsbeamte der JVA Straubing wogen schwer. Doch zur Glaubwürdigkeit ihres vermeintlichen Opfers gibt es eine Vorgeschichte.

Regensburg – Als Richterin Ursula Schimke-Kinskofer am Ende ihr Urteil fällt, kommen einem der Angeklagten die Tränen. Freispruch – nach massiven Vorwürfen, die für ihn und seinen Kollegen das Karriere-Aus und den Verlust ihrer Pension bedeutet hätten. Doch am Ende hält Schimke-Kinskofer das vermeintliche Opfer für nicht glaubwürdig.

Amtsgericht Regensburg: Verschwundenes Funkgerät sorgt für Aufregung in der JVA Straubing

Angeklagt vor dem Amtsgericht Regensburg sind zwei Vollzugsbeamte der JVA Straubing. Es war der 19. Juni 2019 in der Justizvollzugsanstalt. Ein Teil der Insassen war gerade in der anstaltsinternen Lagerhalle einer Zulieferfirma für Krones beschäftigt – ein normaler Tag. Doch plötzlich herrschte Aufregung. Einem der Firmenmitarbeiter war das Funkgerät zur hausinternen Kommunikation abhandengekommen. Im Zweifel könnten darüber auch hochsensible Gespräche der Beamten mitgehört werden. Zwar war das entwendete Gerät nur für einen begrenzten Bereich freigegeben. Dennoch löste der Vorfall damals eine groß angelegte Suchaktion aus. Mehrere Insassen wurden befragt.

Vor dem Amtsgericht Regensburg schildert ein damals zuständiger Beamter in der Lagerhalle die Ereignisse im Zeugenstand. „Ich sollte meine Schäfchen zusammenhalten.“ Während Sicherheitsbeamte die Anstalt auf den Kopf stellten, fiel ihm auf, dass ein Insasse verschwunden war. In einem Nebengang der Halle sah er die zwei Angeklagten – Quirin T. und dessen direkten Vorgesetzten Karl O. (alle Namen geändert). Sie befragten gerade einen Insassen wegen des Funkgeräts – auf etwas uncharmante Weise. „Die haben ihn da am Krawattel gepackt und ein paar Mal gerüttelt“, erinnert sich der Zeuge. Das sei natürlich nicht erlaubt. „Aber mei“, so schlimm sei das nun auch nicht gewesen. Der Fall spielt vor Gericht dann auch keine weitere Rolle. Karl O. gab dem Lagerhallenbeamten zu verstehen, zu seinen „Schäfchen“ zurückzugehen.

JVA-Straubing-Prozess am Amtsgericht Regensburg: Verhör im S-Trakt – Da bekommt niemand was mit

Tags darauf kam der Gefangene Jan M. zu dem Zeugen, der aufgrund seiner Funktion auch eine gewisse Vertrauensperson war. „Ich habe ja täglich mehrere Stunden mit denen zu tun und natürlich auch einen ganz anderen Umgang als die Sicherheit.“ Da kam es regelmäßig vor, dass sich Insassen bei ihm beklagten. M. war aufgelöst und wütend. Er habe sich kaum beruhigen können. Denn auch M. wurde tags zuvor von den beiden Angeklagten wegen des verschwundenen Funkgeräts befragt. Sie brachten ihn in den sogenannten S-Trakt. Der gilt als abgeschieden. Die Videokameras sind in der Regel ausgeschaltet.

Es sei nicht ungewöhnlich, „dass man in einen anderen Bereich geht, der nicht unmittelbar an den Haftraum angrenzt“, erklärt der damalige Leiter der JVA Straubing im Zeugenstand. „Da würde ja sonst sofort geredet werden, wenn das die anderen Häftlinge mitbekommen.“ Und das sei auch für den Insassen nicht schön.

JVA-Straubing-Prozess am Amtsgericht Regensburg: Am Genick gepackt und mehrfach geschlagen

Was genau dort an jenem Tag geschehen ist, wissen nur die Beamten und der Insasse Jan M., der vor Gericht als Nebenkläger auftritt. Wäre er in der Sicherheit tätig, er würde einen Gefangenen auch erst einmal auf gefährliche Gegenstände durchsuchen, sagt der damalige Abteilungsleiter im Zeugenstand. Wie es eben auch seine Kollegen am 12. Juni 2019 machten. Zumindest darüber gibt es vor Gericht keine großen Zweifel. Inwieweit von M. damals wirklich eine hohe potenzielle Gefahr ausging, bleibt vor Gericht hingegen unklar. Seine Rechtsanwältin sieht aber bereits dieses Vorgehen als fragwürdig an.

Dem Beamten aus der Arbeitshalle und einer Sozialarbeiterin berichtete Jan M. später ein völlig überzogenes, ja gewalttätiges Vorgehen. Demnach entgegnete M. den Beamten mehrfach, dass er das Funkgerät nicht habe und auch nichts davon wisse. Quirin T. habe sich dann recht rasch schwarze Handschuhe angezogen und ihn am Nacken gepackt, nach unten gedrückt und mehrfach auf ihn eingeschlagen. Karl O. sei währenddessen in der Tür gestanden. Aktiv habe der Vorgesetzte in das Geschehen nicht eingegriffen, aber auf seinen Kollegen beschwichtigend eingewirkt. „Ich weiß schon, wie ich das mache, dass man nichts merkt“, habe Quirin T. entgegnet. Das jedenfalls erzählt Jan M. Die beiden Angeklagten bestreiten die Vorwürfe vor Gericht.

JVA-Straubing-Prozess am Amtsgericht Regensburg: Für die Angeklagten steht viel auf dem Spiel

Für sie steht einiges auf dem Spiel. Während Karl O. aus gesundheitlichen Gründen kurze Zeit nach dem Vorfall pensioniert wurde, stünde die Karriere seines Kollegen vorerst vor dem Aus. Laut Rechtsanwalt Tim Fischer stockt diese Karriere wegen des Verfahrens. Mit einer Verurteilung drohe ihm der Verlust seiner Bezüge. Die beiden Männer hätten jahrelange Berufserfahrung, so Rechtsanwalt Fischer. Auch habe es keinerlei Motiv für ein gewalttätiges Handeln gegeben.

Amtsrichterin Ursula Schimke-Kinskofer tut sich am Ende schwer, dem vermeintlichen Geschädigten wirklich Glauben zu schenken. Nicht, weil er als Inhaftierter von vorneherein unglaubwürdiger sei. Doch Jan M. habe einige Gründe geliefert, seinen Aussagen nicht glauben zu können.

JVA-Straubing-Prozess am Amtsgericht Regensburg: Viele Gründe, um dem Insassen nicht zu glauben

Das fängt mit den angeblichen Verletzungen an. Die hat niemand gesehen. Es gibt auch sonst keine Belege dafür. Als Zeugen geladenen Mitinsassen äußern sich widersprüchlich. Im Laufe einer Vernehmung wandern die Druckstellen vom Nacken zum Beispiel immer weiter Richtung Kehlkopf. Die Sozialarbeiterin sagt zwar, dass Jan M. damals grundsätzlich authentisch gewirkt habe. Doch auch sie hat keine Verletzungen gesehen.

Auch das Aussageverhalten von Jan M. wirft Fragen auf. Die Sozialarbeiterin hatte damals eine Dienstaufsichtsbeschwerde angeregt. Später kam es zu einer Anzeige gegen die beiden Beamten. Doch als die Polizei Jan M. mehrere Wochen nach dem Vorfall vernehmen wollte, weigerte er sich. Erst im Dezember 2019 machte er umfangreiche Angaben und belastete die beiden Männer schwer. Anfang 2020 verweigerte er dann wieder die Aussage.

JVA-Straubing-Prozess am Amtsgericht Regensburg: Gefangener denkt über Berufung nach

Dass er anfänglich Angst hatte, aufgrund seiner Beschuldigungen Nachteile zu erfahren, wirkt auf die Richterin wenig glaubhaft. Vor Gericht wird auch thematisiert, dass M. in der Vergangenheit immer wieder durch Beschwerden gegen Justizbeamte aufgefallen ist. Einmal wandte er sich sogar an die Süddeutsche Zeitung. Keiner der vorgeworfenen Fälle konnte im Nachgang belegt werden. Warum sollte Jan M. also ausgerechnet jetzt Angst vor Repressionen haben, fragt sich auch Rechtsanwalt Fischer.

Der klopft seinem in Tränen aufgelösten Mandanten bei der Urteilsverkündung später bestärkend auf die Schulter. Denn für die verhandelten Vorwürfe sieht die Richterin letztlich keinerlei Hinweise und spricht die Angeklagten komplett frei. Die Nebenklage will sich das Mittel der Berufung zumindest noch offen halten. (Michael Bothner)