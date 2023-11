Wettersturz in Bayern: Luftmassen aus dem Osten beenden milden Herbst – „Kälteklops über Süddeutschland“

Von: Felix Herz

Die Temperaturen rauschen aktuellen Wettervorhersagen in den kommenden Tagen steil nach unten. Über Bayern sorgt ein „Kälteklops“ für das Ende des milden Wetters.

München – Lange war der November in Bayern zwar verregnet, aber von den Temperaturen her recht milde gewesen. Das hat nun wohl ein Ende. So zumindest die Wetter-Vorhersage im neuesten Video von wetternet auf YouTube, in dem Meteorologe Dominik Jung einen Ausblick auf die kommende Woche gibt.

Wetter in Bayern: Ende des milden Herbstes steht bevor – Kalte Luft aus dem Osten kommt

Der aktuelle Herbst ist der bisher wärmste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen im Jahr 1881. Doch bleibt er das auch? Am Ende könnte es auch „nur“ ein Platz in der Top 3 geben, denn am kommenden Wochenende rauschen die Temperaturen ziemlich in die Tiefe. Laut wetternet-Experte Dominik Jung zeichnen sich „sehr kalte Höhenluftmassen“ ab, die aus dem Nordosten „zu uns reingerutscht“ kommen.

So langsam setzen kalte Luftmassen aus dem Osten dem milden Herbst in Bayern ein Ende. Zumindest in den nächsten Tagen soll es deutlich kühler werden. (Symbolbild) © MiS / IMAGO

Diese treffen zwar vor allem den Osten der Bundesrepublik, haben jedoch auch Auswirkungen auf Bayern. Zunächst bleibt es aber recht mild: Bis Freitag, 24. November, bleiben die Temperaturen konstant bei rund sieben bis zehn Grad im gesamten Freistaat. Einzige Ausnahme ist der Mittwoch, 22. November, mit nur vier Grad in Bayern.

Kalt wird es dann am Wochenende. Laut wetternet-Video gibt es am Samstag, 25. November, nur zwei Grad tagsüber, in den höheren Lagen sind mindestens Schneeschauer wahrscheinlich. Am Sonntag, 26. November, bleiben die Temperaturen im Norden des Freistaats bei zwei Grad, im Süden und rund um München geht es runter auf ein Grad.

„Kälteklops“ über Bayern Ende November – Vorhersage zur Wetterlage am 1. Advent

Der Blick auf die Wetterlage nächste Woche Dienstag, 28. November, zeigt laut Meteorologe Dominik Jung einen „Kälteklops über Süddeutschland“, der für bis zu minus zehn Grad Höhenkälte sorge.

Ähnlich sieht es am 1. Advent, 3. Dezember, aus – zwar wird es in weiten Teilen Deutschlands wieder milde, das zeigt die Wetterkarte eindrücklich. Doch bis auf den Westen Bayerns wird es im Freistaat weiter kühl bleiben, laut Karte verbreitet unter null Grad. (fhz)

