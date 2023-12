Kalb büxt aus: Fahrzeug erfasst Tier auf A8 in Richtung München

Von: Katarina Amtmann

Ein Autofahrer hat in Bayern ein Kalb auf einer Autobahn erfasst. © IMAGO / Rolf Poss / Design Pics (Collage: Merkur.de)

Am Montagmorgen war das Tier davongelaufen, erst am Abend wurde es auf der Autobahn gesichtet. Doch ein Fahrer konnte einen Frontalzusammenstoß nicht vermeiden.

Eurasberg - Auf der A8 im schwäbischen Landkreis Aichach-Friedberg hat ein Pkw-Fahrer ein ausgebüxtes Kalb erfasst. Das Unglück ereignete sich nahe Eurasburg, wo das Tier noch am Unfallort verstarb. Der 36-jährige Fahrzeuglenker erlitt leichte Verletzungen, wie die Polizei am Dienstag, 12. Dezember, berichtete.

Kalb auf Autobahn Richtung München gesichtet: Pkw-Fahrer erfasst Tier

Bereits am Montagmorgen war das Kalb entwischt. Der Besitzer konnte es nicht mehr auffinden. Erst am späten Abend wurde das Tier von anderen Verkehrsteilnehmern auf der A8 in Richtung München gesichtet. Kurz darauf kollidierte der Autofahrer mit dem 250 Kilogramm schweren Tier auf der Fahrbahn. Infolgedessen prallte das Fahrzeug gegen die rechte Leitplanke und kam zum Stillstand. Der entstandene Schaden am Auto beläuft sich auf 15.000 Euro.

Kalb büxt aus und wird auf Autobahn von Fahrzeug erfasst

Nach dem Unfall wurde die A8 temporär vollständig gesperrt. Das Kalb konnte durch seine Ohrmarke dem Besitzer zugeordnet werden. Dieser holte es an der Unfallstelle ab, so die Polizei. Der Besitzer muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten. (kam/dpa)

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Katarina Amtmann sorgfältig geprüft.