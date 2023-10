Kaltfront am Wochenende, doch Sommer dreht nochmal auf – „Außergewöhnlich“

Von: Katarina Amtmann

Die Wetterprognose für Franken hat sich geändert, das Wochenende soll weit weniger schön werden, als erwartet. Doch der Sommer kehrt trotzdem nochmal zurück.

Nürnberg - Am Donnerstag (5. Oktober) und Freitag (6. Oktober) herrscht in Franken recht freundliches Wetter. Es bleibt wechselnd bewölkt mit längeren Zwischenaufheiterungen. Regen ist nicht in Sicht. Das berichtet Wetter-Experte Stefan Ochs (wetterochs.de) in seiner Prognose für die Regnitz-Region. Zuletzt wurde der Freistaat noch mit Temperaturen bis zu 28 Grad verwöhnt, am Donnerstag und Freitag bleibt es bei 18 bis 19 Grad.

Wetter in Franken - Doch keine 26 Grad am Wochenende

Das ECMWF-Wettermodell war sich am Mittwoch laut Ochs noch ganz sicher, „dass wir am Samstag und Sonntag makellos schönes und warmes Wetter bekommen.“ Nun hat auch dieses Modell das Hoch etwas nach Südwesten in Richtung Frankreich verschoben, sodass sich eine Kaltfront bemerkbar macht. „In Statistiken schneidet dieses Modell zwar mit Abstand am besten ab, in seltenen Fällen zeigt es dann aber doch auch Schwächen“, so Ochs.

Für das Wochenendwetter bedeutet das nun Folgendes: Am Samstag wird es wechselnd bewölkt mit zeitweiligem Sonnenschein. Es bleibt trocken. Am Sonntag wird die Sonne dann eher selten scheinen, leichte Regenschauer sind möglich. An beiden Tagen klettert das Thermometer maximal auf 20 Grad. Tags zuvor prognostizierte das Wetter-Modell noch 23 bis 26 Grad am Wochenende.

Sommer dreht nochmal auf: „Außergewöhnlich warm“

Doch der Sommer scheint trotzdem nochmal aufzudrehen - ein paar Tage später. Denn von Montag bis Mittwoch wird es laut Ochs freundlich, häufig scheint die Sonne. „Mit Höchsttemperaturen bis 26 Grad ist es außergewöhnlich warm (nahe an den Rekordwerten für die 2. Oktoberdekade)“, heißt es in der Prognose für Franken abschließend. (kam)

