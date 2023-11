„Ja pfiadi Gott“: Brezn-Foto löst Bestürzung in Bayern aus – Nutzer erklärt, wie es zustande kam

Diese Brezn, wenn man sie denn so nennen kann, sorgten zuletzt für Bestürzung im bayerischen Subreddit. © Screenshot uEinfachNurFinn / Reddit

Ein Brezn-Foto aus Schleswig-Holstein löste in Bayern eine Welle der Bestürzung aus – zumindest im bayerischen Subreddit.

München – Die Brezn, in Schwaben sagt man auch Brezel, ist bayerische Tradition – und das ist meist eine heikle Angelegenheit. Vor ziemlich genau einem Jahr gab es beispielsweise Wirbel um ein Weißwurst-Produkt bei Aldi. Diesmal geht es um ein Foto von Brezn aus Schleswig-Holstein. Etwas seltsam mutet die Anordnung des Salzgebäcks aber durchaus an.

„Dieses Ungeheuer dürfte gar nicht existieren“: Wirbel um Brezn-Foto aus Schleswig-Holstein

Auf der Community-basierten Plattform Reddit postete der User u/EinfachNurFinn ein Foto von Brezn in den Bayern-Kanal. In der Überschrift gab er an, dass es aus Schleswig-Holstein stammt. Dort schrieb er: „Was sagt Ihr dazu? Grüße aus Schleswig-Holstein“. Und wie erwartet, ließen die Kommentatoren kein gutes Haar an der Mahlzeit.

„Dieses Ungeheuer dürfte gar nicht existieren“, schrieb zum Beispiel ein User. Ein anderer meinte schlicht „Ja pfiadi Gott“. Andere User versuchten ihre Bestürzung mit Vergleichen auszudrücken: „Ist das, was passiert, wenn KI ein Bild von Brezen generiert, und wie bei Händen stimmen die einzelnen Finger, sie sind bloß an der falschen Stelle und die Anzahl stimmt nicht?“

Der Reddit-Nutzer u/AvoidThisReality landete bei der Ursachenforschung für das Brezn-Foto sogar im Übernatürlichen: „Das sieht aus wie etwas, was aus dem Beschwörungskreis einer fehlgeschlagenen Beschwörung getreten ist. Halt mal für mich bitte dein Ohr da dran und sag mir, ob es leise ‚töte mich‘ flüstert“, schrieb er.

Tiefkühl-Brezn in der Fritteuse – User erklärt Foto-Hintergrund

In den Kommentaren unter dem Foto von u/EinfachNurFinn wunderte sich auch ein Bäcker, wie das Brezn-Gebilde zustande gekommen sein könnte. Die Antwort des Beitrags-Erstellers ließ nicht lange auf sich warten, wenngleich auch er neben der logischen Erklärung auch übernatürliche Kräfte in Betracht zieht: „6 Tiefkühl-Brezeln in eine Heißluftfriteuse geworfen, ohne nachzudenken. Oder das ist das Ergebnis satanistischer Rituale, die uns heimsuchen.“

Bleibt nur die Frage offen, ob die Brezn am Ende trotz ihres übernatürlichen Aussehens verspeist wurden – hoffentlich wurden sie davor zumindest ordentlich gesalzen. (fhz)

