Abgerutscht: Rentner tot in Fluss gefunden

Als er am Mittwoch einen Spaziergang machte, rutschte der 78-jährige Senior am Flussufer ab und konnte sich nicht befreien. Erst einige Zeit später wurde er gefunden - zu spät.

Kammeltal - In Schwaben ist ein 78 Jahre alter Rentner nach einem Sturz in die Kammel gestorben. Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, war der Mann bei einem Spaziergang in Kammeltal (Landkreis Günzburg) am Ufer des Flusses abgerutscht und bis zum Oberkörper im Wasser liegen geblieben. Der Rentner konnte sich am Mittwoch nicht befreien und wurde erst später bei einer Suchaktion gefunden. Da der 78-Jährige stark unterkühlt war, wurde er mit einem Rettungshubschrauber ins Augsburger Klinikum geflogen. Dort starb der Senior in der Nacht zum Donnerstag.

