Kaninchen springen bei „Möhrchen-Cup“ über Hürden: Kritik von Tierschützern - Verband reagiert gelassen

Von: Katarina Amtmann

Ein Kaninchen springt beim „Möhrchen-Cup“ über ein Hinernis. © Daniel Vogl/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Beim „Möhrchen-Cup“ springen Kaninchen über Hürden. Die Organisatorin betont, dass das Springen den Tieren Spaß mache. Tierschützer kritisieren das Event.

Schaufenstein - Der „Möhrchen-Cup“ ist ausgeschrieben. Dabei handelt es sich um ein Turnier für Kaninchen im Hürdenspringen. Die Tiere zeigen dort in verschiedenen Kategorien ihr Können - falls sie gerade Lust haben.

„Möhrchen-Cup“ in Oberfranken: Parcours für Kaninchen

Theo macht den Anfang. Das Kaninchen mit den Schlappohren wartet neben seiner Besitzerin auf einer Wiese auf seinen Auftritt. In Haidengrün bei Schauenstein (Landkreis Hof in Oberfranken) wird der „Möhrchen-Cup“ im „Kanin-Hop“ ausgetragen, einem Hürdenlaufwettbewerb. Als das Frauchen Theo die Leine abnimmt, flitzt das Kaninchen los und nimmt souverän die ersten sechs Hürden. Vor der siebten bleibt es allerdings stehen - und hoppelt drumherum. Die Zuschauer schmunzeln. Zwölf Tiere sind im Rennen. Es geht um die Qualifikation für die Deutschen Meisterschaften im „Kanin-Hop“.

Carolin Bauer hat das Rennen organisiert. Sie trainiert seit 2018 die Sportkaninchen-Gruppe im Kleintierzuchtverein Hof-Vogelherd. Auf der Wiese ist der Parcours aufgebaut, rundherum von einer Bande abgesichert, sodass die Tiere nicht davon hoppeln können. Nebenan gibt es eine zusätzliche Bahn zum Warmlaufen. Die ist nicht eingezäunt, sodass die Kaninchen dort an Leinen laufen.

Die Hürden seien hauptsächlich selbst gefertigt, wie Bauer erzählt. Kaninchen in der Elite-Klasse müssten bis zu 50 Zentimeter hoch und 70 Zentimeter weit über Hindernisse springen können. Kaninchen seien bewegungsfreudig und ließen sich recht einfach zum Hürdenspringen animieren. Los gehe es bei Jungtieren mit niedrigen Hindernissen. Das Springen bereite den Tieren Freude, Stress sei vielleicht die An- und Abreise mit dem Auto, jedoch sei auch das Gewöhnungssache, so Bauer.

Tierschützer kritisieren „Kanin-Hop“: „Ob es den Tieren Freude bereitet, ist zweifelhaft“

Bauer weiß, dass Tierschützer „Kanin-Hop“ kritisch sehen, zum Beispiel wenn die Kaninchen Leinen tragen. Doch das habe Sicherheitsgründe, denn so könnten Kaninchen, insbesondere wenn sie noch Anfänger seien, nicht einfach davon hoppeln. Die Leine müsse aber locker gehalten werden. Wichtig findet die Trainerin, dass „Kanin-Hop“ im Verein stattfindet. Da werde überprüft, dass die Tiere zu nichts gezwungen werden.

Der Deutsche Tierschutzbund lehnt „Kanin-Hop“-Wettbewerbe dagegen ab, wie eine Sprecherin sagt. Kaninchen seien Fluchttiere und schreckhaft. Ortswechsel, fremde Menschen und fremde Tiere bedeuteten Stress. Aber zu Hause „Kanin-Hop“ zu betreiben, sei auch nicht empfehlenswert. Gerade Kinder seien meist nicht in der Lage, die Bedürfnisse des Kaninchens klar zu deuten und setzten es erheblichem Stress aus.

Leinen schränkten die Bewegungsmöglichkeiten eines Tieres ein, zudem könnte daran gezerrt werden. Der Tierschutzbund betrachtet Leinen als „tierschutzwidriges Zubehör“. Bei Wettbewerben mit Tieren bestehe außerdem die Gefahr, dass es durch menschlichen Ehrgeiz zu einer Überforderung des Tieres komme, so die Sprecherin. „Ob es den Tieren Freude bereitet, ist zweifelhaft. Vielmehr freut sich der Mensch, wenn ein Kaninchen über Hindernisse hüpft.“

Kaninchensport kommt aus Schweden und Norwegen

Kaninchen bräuchten Auslauf in einem großen Gehege. Es spreche aber nichts dagegen, dort kleine Hürden aufzubauen, sodass sich die Tiere selbst beschäftigen können, sofern keine Verletzungsgefahr bestehe.

Die „Kanin-Hop“-Regeln sind beim Zentralverband Deutscher Rasse-Kaninchenzüchter (ZDRK) festgelegt. Kai Sander ist dort der „Kanin-Hop“-Beauftragte. Protest von Tierschützern ist er gewohnt. Doch der Verband habe einen Tierschutzbeauftragten, der Veterinärmediziner ist, so Sander.

Dieses Kaninchen belegte den ersten Platz. © Daniel Vogl/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Der Kaninchensport sei vor gut 30 Jahren in Schweden und Norwegen aufgekommen, berichtet er. Von dort stammten die Sportkaninchen. Das seien Sportwidder, die meist einen schlankeren Körperbau hätten als Rassewidder. Als Widder werden Kaninchen mit Schlappohren bezeichnet.

Wichtig sei, die Kaninchen nicht zu zwingen, so Sander. Es gebe verschiedene Charaktere, manche ließen sich leicht animieren, andere eben nicht. Wenn sich Tiere in fremder Umgebung unwohl fühlen, sollten die Halter das auch berücksichtigen. Für Transportboxen gebe es Vorgaben: genug Platz, Futter, Wasser und passende Temperaturen. Vertreter des Tierschutzbundes habe Sander schon zu einem Turnier eingeladen, damit sie sich ein Bild machen können. „Wir haben nichts zu verbergen.“

Beim Wettbewerb in Haidengrün setzt sich am Ende die Häsin Sune durch, sie macht den ersten Platz. (kam/dpa)

