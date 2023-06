Katastrophenschutz ruft Artikel 15 aus: Zahlreiche Menschen mit Virussymptomen per Heli von Hütten geholt

Personen konnten nicht mehr laufen

+ © NEWS5 Mehrere Menschen, verteilt auf drei Berghütten im Oberallgäu, mussten mit dem Hubschrauber abgeholt werden – weil sie wegen schwerer Magen-Darm-Schmerzen nicht mehr laufen konnten. Der Katastrophenschutz ist im Einsatz. © NEWS5

Großeinsatz im Oberallgäu: Wegen zahlreicher Menschen, die über schwere Magen-Darm-Schmerzen klagten, rief der Katastrophenschutz Artikel 15 aus.

Oberstdorf – Gruselige Szenen im Landkreis Oberallgäu: Am Mittwochmorgen, 21. Juni, klagten unter anderem mehrere Besucher der Rappenseehütte bei Oberstdorf über Magen-Darm-Symptome.

Weil sie nicht mehr laufen konnten: Hubschrauber holen Patienten von Berghütten

Nach aktuellem Stand ist noch vieles unklar. Als sicher gilt nur, dass noch weitere Menschen, auch von anderen nahegelegenen Berghütten, betroffen sind. Die genaue Zahl der erkrankten Personen ist aber unklar. Mehrere Patienten, die nicht mehr laufen konnten, mussten demnach von Hubschraubern abgeholt werden. Sie wurden zu einer Sammelstelle geflogen.

Artikel 15 ausgerufen – weitere Details bei Pressekonferenz

Der Katastrophenschutz rief unterdessen Artikel 15 aus. Er regelt laut gesetze-bayern.de die „Örtliche Einsatzleitung bei Schadensereignissen unterhalb der Katastrophenschwelle“. Der Vorfall gilt demnach noch nicht als Katastrophe, bedarf aber gesonderter Herangehensweise. Der Artikel befugt, bei der „Bewältigung größerer Schadensereignisse“, örtliche Einsatzleiter zu bestimmen. So soll das geordnete Zusammenwirkung vor Ort erleichtert werden.

Auch SEG-Einheiten sind demnach vor Ort. Das Landratsamt Oberallgäu in Sonthofen teilte nun mit, wegen der aktuell noch unklaren Infektionslage werde empfohlen, auf einen Hüttenaufenthalt im Gemeindegebiet Oberstdorf zu verzichten. Bei einer Pressekonferenz am Nachmittag will das Landratsamt über den Vorfall informieren. (fhz)

