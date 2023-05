Autofahrer retten Katze von Straße: Tier klettert vor Angst hinters Handschuhfach - Feuerwehr eilt zur Hilfe

„Kleine Hermine, große Aufregung“

+ © Tierheim Nürnberg (Collage: Merkur.de) Die Feuerwehr rettete das Kätzchen aus dem Auto. © Tierheim Nürnberg (Collage: Merkur.de)

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Katarina Amtmann schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Hermine wurde von der Straße gerettet, doch vor lauter Angst kletterte das Kätzchen unter die Lenksäule und hinters Handschuhfach.

Nürnberg - „Kleine Hermine, große Aufregung“, schreibt das Tierheim Nürnberg vor einigen Tagen auf Facebook zu mehreren Fotos einer Katze.

Katze Hermine klettert hinters Handschuhfach - Tier muss befreit werden

Dem Facebook-Beitrag zufolge hatten aufmerksame Autofahrer das kleine Kätzchen auf der Straße gesehen, angehalten und sie mitgenommen, damit ihr nichts passiert. „Leider mussten sie die Kleine ungesichert transportieren und Hermine ist vor Angst von unten in die Lenksäule geschlüpft und hinters Handschuhfach geklettert“, so das Tierheim weiter.

Die Feuerwehr wurde gerufen und habe ihr Möglichstes versucht, um das Kätzchen herauszubekommen. „Um nicht das ganze Auto zerlegen zu müssen, sind sie dann in eine Fachwerkstatt gefahren“, heißt es in dem Bericht weiter. Nach rund drei Stunden konnte Hermine befreit werden. „Inzwischen hat sie ihren Schock verdaut und lässt sichs gut gehen“, schreibt das Tierheim abschließend und bedankt sich bei allen Helfern.

Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.

„Der kleinen Hermine alles Gute“: Katze aus Auto gerettet

„Danke an alle Helfer und der kleinen Hermine alles Gute“, schreibt jemand in den Kommentaren. „Es gibt auch noch gute Menschen. So ein Bericht stimmt doch irgendwie zuversichtlich“, findet eine Frau. 40 Menschen haben den Beitrag mittlerweile geteilt.

Happy End: Diese Hunde fanden ein neues Zuhause Über vier Jahre war Hund Chicco im Tierheim Nürnberg, dann gab es ein Happy End. Der Staffordshire Mix fand ein neues Zuhause. Das Tierheim ist überglücklich: „Keiner konnte verstehen, warum der nette aber temperamentvolle Rüde so lange warten musste! Umso erleichterter sind wir, dass es endlich geklappt hat!“ © Tierheim Nürnberg „Banjo gibt sich bald auf“: Mit diesen Worten suchte das Tierheim Nürnberg verzweifelt nach einer neuen Familie für den Rottweiler. Über ein Jahr musste der Vierbeiner warten, nie gab es ernsthafte Anfragen. Doch dann entdeckte ihn eine 51-Jährige. „Ich sagte mir: Ich hol dich da raus“, schildert sie auf Facebook den Moment. „Alle erklärten mich für verrückt.“ In ihrer Familie lebten bereits zwei Hunde, darunter ebenfalls ein Rottweiler. Nach einer sechswöchigen „Probezeit“ durfte er für immer bei der Familie einziehen, die sich liebevoll um ihn kümmert. © Thomas Hahn/Tierheim Nürnberg Listenhund Pablo verbrachte - wie Chicco - ebenfalls fast vier Jahre im Nürnberger Tierheim. Aber dann gab es auch für ihn ein Happy End. „Er hat nicht nur seine Menschen gefunden, sondern auch eine Hundefreundin und wird jetzt Schweizer“, schreiben die Tierschützer. „Wir freuen uns so sehr!“ Sie wünschen Pablo und seiner neuen Familie das „allerbeste und eine ganz lange gemeinsam Zeit“. © Tierheim Nürnberg Cora ist ein Listenhund der Kategorie 1 und gilt in Bayern somit als „Kampfhund“. Eine Vermittlung im Freistaat daher so gut wie unmöglich. Ein Jahr und zwei Monate verbrachte der Staffordshire im Nürnberger Tierheim, bis die Hündin endlich ihre neue Familie kennenlernte. Ein Paar aus Erfurt ist überglücklich mit dem Vierbeiner. „Glück kann man eben doch kaufen, oder eben adoptieren“, freuen sich die stolzen Eltern. „Es war Liebe auf den ersten Blick, als diese süße kleine Hundedame das erste Mal zu uns gebracht wurde.“ © privat Balou kam mit enormem Übergewicht ins Nürnberger Tierheim. 17 Kilogramm hat er schon abnehmen können. Sein Besitzer starb, daher blieb für Balou nur der Weg ins Tierheim. „Wie man deutlich sehen kann, hat er nicht mehr viel Bewegung gehabt in den letzten Jahren und musste dringend abnehmen“, so die Tierschützer damals. Und das schaffte Balou auch, „stolze 17 Kilo“ verlor er. „Unverständlicherweise“ musste der Vierbeiner trotzdem fast ein Jahr auf eine neue Familie warten. Im November gaben die neuen Besitzer dann ein Update: „Balou hat sich prima bei uns eingelebt und zeigt sich bisher als toller Familienhund“, heißt es von den neuen Besitzern. Er sei total lieb. © Tierheim Nürnberg Hundeopi Tommy hört nichts mehr und sieht nicht mehr gut. Ein tragisches Schicksal musste Hundeopi Tommy erleiden: Durch einen geplatzten Tumor hört und sieht er nicht mehr gut. Als Fundhund wurde er von der Polizei aufgegabelt, er sei „schon voller Maden“ gewesen. Vermisst wurde er nie. Eine Not-OP rettete dem Vierbeiner das Leben. Das Tierheim startete einen Vermittlungsaufruf für ein letztes, schönes Zuhause für Tommy - und wurde fündig. „Wir haben ihn alle schnell in unser Herz geschlossen und es ist schön, dass er hier ist!“, gaben die neuen Besitzer bekannt. Ein Happy End für den kranken Hundeopa. © Tierheim Nürnberg Terrier Mix Hund Wie Tommy hatte auch Hundeopa Jack Glück im Unglück. Weil der Besitzer erkrankte, landete der Terrier-Mix mit stolzen 16 Jahren im Tierheim Nürnberg. Die Tierschützer beschrieben ihn als „mürrischen, kleinen Opi“. Nach einigen Wochen dann das Wunder: Jack darf in sein neues Zuhaue ziehen. „Mir gehts es super“, schreiben seine neuen Besitzer aus Sicht des Hundes. „Ich glaube ich werde immer jünger, ich springe mein Frauchen jeden Tag an, wenn es Futter gibt.“ © Tierheim Nürnberg Happy End für Brasco: Der Listenhund hat nach Jahren im Tierheim endlich eine neue Familie. Jahrelang wurde er laut Tierschützern übersehen, dann fand Listenhund Brasco doch noch ein neues Zuhause. In Bayern ist die Haltung des Staffordshire Mix in der Regel nicht erlaubt. Die Vermittlung außerhalb Bayerns für die Tierschützer daher ein „Vorweihnachtswunder“. „Brasco, wir wünschen dir ein wundervolles und vor allem langes Leben bei deiner neuen Familie!“. © Tierheim Nürnberg Hundeopa „Brauni“ musste mit 13 Jahren ins Tierheim. Hundeopa „Brauni“ musste mit 13 Jahren ins Tierheim. Seine Besitzer wollten ihn nicht mehr. „Manchmal fehlen uns einfach die Worte!“, ärgerten sich die Tierschützer damals darüber. Auch auf ihn wartete jedoch nach kurzer Zeit ein Happy End. Wie das Tierheim mitteilt, hat Brauni ein „tolles, neues Zuhause“ finden können. © Tierheim Amberg Die kleine Luna wartet im Tierheim Amberg auf ein neues Zuhause. „So klein und schon so viel Pech im Leben“: Gerade mal ein paar Wochen von ihrer Mama weg, landete das kleine Labrador-„Mädel“ Luna im Tierheim Amberg. Lange musste der Welpe dort nicht auf ein neues Zuhause warten, zahlreiche Anfragen erreichten das Tierheim. Luna konnte kurze Zeit später zu ihrer neuen Familie ziehen. © Tierheim Amberg

Hund Askan wartet derzeit im Nürnberger Tierheim auf eine neue Famlie. Auch Hunde-Oma Gimich hofft auf ein letztes Zuhause für die Zeit, die ihr noch bleibt. (kam)

Alle Nachrichten aus Nürnberg und Umgebung sowie aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.