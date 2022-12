Katze schleicht unbemerkt in Waschmaschine: Mann zieht sofort den Stecker – doch Tier sitzt fest

Von: Katarina Amtmann

Eine Katze wurde im Kreis Passau aus Versehen kurzzeitig in einer Waschmaschine mitgewaschen (Symbolbild). © IMAGO / Zoonar

Unbemerkt kletterte eine Katze in die Waschmaschine. Der Mann aus Bad Griesbach schaltete die Maschine ein und sah, wie das Tier sich mitdrehte. Sofort zog er den Stecker.

Bad Griesbach - So einen Einsatz erlebt die Feuerwehr sicher auch nicht alle Tage. Die Rettungskräfte mussten in Bad Griesbach (Landkreis Passau) eine Katze aus einer Waschmaschine befreien.

Katze schleicht unbemerkt in Waschmaschine – Mann schaltet an

Am 26. Dezember wollte ein Mann seine Wäsche waschen. Unbemerkt schlich sich seine Katze in die Trommel. Als er die Maschine anschaltete, bemerkte er sofort, dass sich seine Katze darin befand, wie aus einem Facebook-Beitrag der Feuerwehr Bad Griesbach hervorgeht. Die Einsatzkräfte haben in dem sozialen Medium den Beitrag von Antenne Bayern zu dem Vorfall geteilt.

Katze in Waschmaschine: Mann zieht Stecker, doch Tier sitzt fest

Der Katzenbesitzer sah, wie sich das Tier in der Waschmaschine mitdrehte. Er zog sofort den Stecker, woraufhin die Maschine zwar stehen, die Tür aber verriegelt blieb. Der Katzenbesitzer versuchte, die Tür zu öffnen – ohne Erfolg. Letztendlich rief er die Feuerwehr zu Hilfe.

Es war eisig kalt in Bayern. Die Feuerwehr musste in Stockstadt einen erschöpften Schwan retten, er hatte sich kaum noch bewegt.

Feuerwehr rettet Katze nach einer Woche aus Kanalrohr

Die Einsatzkräfte befreiten das Tier aus seiner misslichen Lage. „Etwas verstört war die Katze schon. Aber Hauptsache unverletzt und gesund“, erzählte Kommandant Daniel Hubersberger der Passauer Neuen Presse, „und wahrscheinlich war sie heilfroh, als wir alle wieder weg waren“. (kam)

